Nhật sẽ không ngồi yên nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan

Theo một nghiên cứu đăng trên Asia-Pacific Security and Maritime Affairs, được báo Hong Kong South China Morning Post số ra ngày 21/11/2021 trích dẫn, thì Nhật Bản và Mỹ đã thảo luận về các kịch bản Đài Loan bị tấn công và đang lên kế hoạch ngăn chặn Bắc Kinh sử dụng vũ lực để chiếm hòn đảo này.

Tác giả nghiên cứu này, Ngô Hoài Trung (Wu Huaizhong) thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định: Hiến Pháp Nhật Bản không cho phép nước này tham chiến và đa số người dân xứ hoa anh đào cũng không muốn nước họ tham gia vào một cuộc xung đột. Tuy nhiên, luật an ninh quốc gia năm 2015 của Nhật Bản cho phép Lực lượng phòng vệ (tức quân đội) hỗ trợ hậu cần hoặc tham gia phòng thủ tập thể trong khuôn khổ hiệp ước liên minh quân sự Mỹ-Nhật.

Do vậy, ông Ngô cho rằng: “Câu hỏi được đặt ra không phải là liệu Nhật Bản có can thiệp vào cuộc xung đột Trung Quốc-Đài Loan hay không, mà là họ sẽ can thiệp như thế nào.”

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh của mình và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo với đại lục, trong khi đó, Nhật Bản sẽ coi đây là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của chính bản thân mình và trật tự chính trị khu vực.