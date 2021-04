Nhạc hội Osheaga hoãn lại sang năm

Lễ hội âm nhạc Osheaga bị hủy bỏ năm thứ hai liên tiếp. Nhà tổ chức lễ hội, công ty Evenko đã đưa ra một thông báo hồi tuần qua cho biết Lễ hội âm nhạc Osheaga, cùng với lễ hội Île Soniq và phiên bản khai mạc của Lasso Montreal, sẽ bị hoãn lại cho đến mùa hè năm 2022.

Thông báo viết: “Ưu tiên luôn là sức khỏe và sự an toàn của những người tham dự lễ hội và do tình hình Covid-19 ngày càng phức tạp, sự kiện kỷ niệm 15 năm chính thức của Osheaga sẽ được hoãn lại, để cột mốc tuyệt vời này có thể được tổ chức an toàn tại Công viên Jean-Drapeau”.

Evenko cho biết, tất cả các vé được mua cho các phiên bản 2020 và 2021 của ba lễ hội sẽ được chào đón vào năm 2022.

Theo công ty, những người đã mua vé cũng có thể được hoàn lại tiền, nếu muốn.

Nick Farkas, phó chủ tịch công ty cho biết: “Chúng tôi cũng muốn quay lại đó, nhưng sự thật là phải mất vài tháng để sắp xếp các thành phần khác nhau để tạo nên một lễ hội”.

Ban đầu, Osheaga đã công bố một đội hình hấp dẫn cho mùa hè này bao gồm các nghệ sĩ nổi tiếng Cardi B, Post Malone và Foo Fighters.

Thiên Kim (Theo CBC)