Nhà văn nữ Kim Thúy cho ấn hành cuốn Em, tác phẩm thứ tư của bà ở Canada.

Longueuil, Quebec: Khi nói về tác phẩm mới có tên là Em vừa được cho phát hành, nhà văn nữ Kim Thúy nói là bà muốn cho mọi người thấy là những di dân đến Canada, không những thích nghi với quốc gia cưu mang mà còn hòa đồng với những cộng đồng di dân khác.

Theo nhà văn Kim Thúy thì cuộc chiến Việt Nam có thể viết mãi không ngừng, bởi những nhà văn có những cái nhìn khác nhau về cuộc chiến này.

Trong tác phẩm Em, nhà văn Kim Thúy năm nay 53 tuổi đã nói về những thay đổi mà bà phải đương đầu, từ thời còn là một thiếu nữ 9 tuổi theo bố mẹ vượt biên, cho đến nay đang cư ngụ trong một căn nhà có vườn hoa ở thành phố Longueuil, tỉnh bang Quebec.

Bà đã nói với phóng viên báo chí là bà là một người may mắn trong môt thế giới đang thay đổi.

Cuốn Em là tác phẩm thứ tư của nhà văn Kim Thúy viết bằng tiếng Anh với tựa đề EM do nhà phát hành Random House Canada xuất bản với giá $27.95.

Tác phẩm Em đã được dịch ra tiếng Pháp bởi nhà văn Sheila Fischman, và có thể sẽ được đề cử vào danh sách những tác phẩm dự thi giải văn chương Canada, the Scotiabank Giller Prize.

Cuốn sách Em kể lại những vui buồn mà bà trải qua từ khi là một người tỵ nạn, cho đến khi là một di dân sinh sống ở Canada.

Bà nói là bà có một đứa con trai bị bệnh tự kỷ ( autism) và bà muốn diễn tả cho mọi người thấy tâm trạng của một bà mẹ nuôi một đứa con bị bệnh mãn tính.