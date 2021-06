Nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo bị bắt vì tội nhận hối lộ

Dính líu tới vụ án “Vũ nhôm”, nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam đã phải ra hầu tòa.

Nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo bị bắt về tội ‘’nhận hối lộ’’

Hành vi phạm pháp của ông Nguyễn Duy Linh diễn ra trong giai đoạn 2017-2018, có liên quan đến vụ án ‘‘đưa hối lộ’’ của Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”), Thượng tá. nhân viên tình báo của Tổng cục Tình báo – Bộ Công an, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79. Lúc đó, ông Nguyễn Duy Linh làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo, Bộ Công an.

Từ tháng 6/2017, Phan Văn Anh Vũ đã bị điều tra trong vụ án “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” và những phạm pháp khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại Đà Nẵng và một số địa phương. Vũ đã nhờ Hồ Hữu Hòa (trú H.Quỳnh Lưu, Nghệ An), vốn hành nghề phong thủy, giao du rộng, tiếp cận với một lãnh đạo Tổng cục Tình báo để nhờ giúp đỡ, tìm hiểu tin tức.

Sau đó, Hòa đã kết nối được với ông Nguyễn Duy Linh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo.

Anh Vũ khai, khi nói chuyện điện thoại, ông Linh khuyên: “Đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian, càng xa càng tốt, cố gắng qua châu Âu…”

Còn theo lời khai của Hòa, sau khi nói chuyện với Vũ xong, ông Linh có nói với bị can: “Cậu nói với nó không phải lo, người ta chỉ phá kinh tế nó chứ nó không sao” và “Vũ nó có ý ủng hộ tôi về tài chính để lo việc”, “Cậu về nói với nó sớm”. Sau đó, ông Linh đã nhận quà của Vũ.

Sau khi bị bắt giam, Vũ khai nhiều lần thông qua tài xế riêng của mình đã chuyển 5 tỉ đồng cho Hòa và 4 lần chuyển quà cho trợ lý của ông Linh. Ngoài ra, Vũ khai đã bốn lần thông qua trung gian chuyển tiền cho ông Linh lần đầu tiên 500.000 USD, lần hai 5 tỷ đồng, lần ba và bốn mỗi lần một triệu đô nhưng sau đó đã phủ nhận tất cả. Từ ngày 17/7/2020 đến nay, Vũ nói “chỉ hai lần đưa xì gà, nấm linh chi”, những lời khai đưa tiền trước kia là do “bị ép buộc”.

Ban đầu ông Linh phủ nhận mối quan hệ với Anh Vũ. Tuy nhiên, sau đó thừa nhận thông qua Hòa đã nói chuyện với Vũ qua điện thoại và ra lệnh thư ký đi nhận quà của Vũ. Ông Linh cũng khai thư ký chỉ nhận chai rượu, thuốc lá xì gà của Vũ “nhôm”, cũng không biết giá trị, nhãn hiệu, nước sản xuất.

Nhắc lại vụ xử án trước đây

Vào tháng 6/2019, tòa án cấp cao Hà Nội đã tuyên án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), Bùi Văn Thành (cựu Thứ trưởng Bộ Công an), Trần Việt Tân (cựu Thứ trưởng Bộ Công an), Phan Hữu Tuấn (cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, tức Tổng cục V, Bộ Công an), Nguyễn Hữu Bách (cựu Phó cục trưởng).

Vũ là cán bộ công an song bị cáo buộc đã lợi dụng công tác được giao để phạm pháp rất nghiêm trọng. Cuối năm 2019, Vũ “Nhôm” bị phạt 8 năm tù trong phiên phúc thẩm vụ án Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Cuối tháng 12/2018, trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á, với cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng, bị cáo nhận tiếp 17 năm tù. Vũ “Nhôm” còn bị kết tội trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà đất công tại Đà Nẵng và vụ án vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát xảy ra tại TP HCM. Hình phạt tổng cộng phải nhận là 30 năm tù.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Hữu Tuấn (cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục 5, Bộ Công an) 4 năm tù tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Hữu Bách (cựu Phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục 5) 42 tháng tù tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng lúc ấy, Phan Văn Anh Vũ (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Bắc Nam 79; cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Nova Bắc Nam 79; cựu Thượng tá, Phó trưởng phòng Tổng cục 5) đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong để mua bán bất động sản cho riêng mình.

Tòa phạt bị cáo Vũ 15 năm tù tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Bùi Văn Thành (cựu Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an) bị phạt 30 tháng tù vì tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Trần Việt Tân (cựu Thứ trưởng Bộ Công an) 36 tháng tù tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Giơ cao đánh khẽ như nọi khi?

Báo chí trong nước đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chuyển kết luận điều tra sang VKSND tối cao, đề nghị truy tố ông Nguyễn Duy Linh về hành vi nhận hối lộ của Vũ ‘nhôm’. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Vũ Quốc Thắng, Phó Cục trưởng Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, tức C01, của Bộ Công an, thông báo như vậy trong buổi họp báo về tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm do Bộ Công an tổ chức vào ngày 21/6.

Ông Thắng nói, vào ngày 15/6, CQĐT đã ban hành quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ liên quan đến Vũ “nhôm” và khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Linh, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo. Ngày 20/6, CQĐT đã có kết luận điều tra bổ sung chuyển sang VKSND tối cao đề nghị truy tố ông Nguyễn Duy Linh về tội nhận hối lộ, Phan Văn Anh Vũ về tội đưa hối lộ, Hồ Hữu Hòa về tội môi giới nhận hối lộ.

Báo Thanh Niên trong nước dẫn lời đại diện của Bộ Công an: Ông Nguyễn Duy Linh bị đề nghị truy tố kịch khung tội nhận hối lộ. Ông Linh bị cáo buộc nhận hối lộ trên một tỉ đồng và phải đối mặt với mức án “20 năm tù, chung thân hoặc tử hình”.

Theo nhận định thì có thể đây là hành động “rung cây dọa khỉ” đối với những nhân vật cấp cao hơn của Bộ Công an có dính líu đến vụ việc. Trước đó, cựu Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son cũng bị truy tố với tội danh có khung hình phạt lên tới tử hình, nhưng thoát án tử.

Trước đó, có ý kiến cho rằng ông Linh chính là “dê tế thần” trong vụ “đốt lò” nhắm tới đường dây lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an có liên quan đến “đồng chí X”, tức cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Dù cựu Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Minh Chính hiện đã ngồi vững ghế Thủ tướng, còn Tô Lâm vẫn bám chắc ghế Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng vụ thanh trừng vẫn tiếp diễn, nên phe công an quyết định “thí quân” với Nguyễn Duy Linh, như một bước nhượng bộ “cái lò” của ông Trọng.

43 ha “đất vàng” bị thâu tóm

Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2) đang bị điều tra, bị bắt thêm là Nguyễn Đại Dương (56 tuổi, con rể ông Nguyễn Văn Minh, 65 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3/2); ông Trần Nguyên Vũ (43 tuổi, Tổng Giám đốc), Nguyễn Quốc Hùng (62 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc); Phạm Hữu Hiền, (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam) và Hồ Hoàng Nam (Phó Tổng Giám đốc Công ty Đông Nam).

Được biết, ông Nguyễn Đại Dương là Giám đốc của vũ trường New Century ở Hà Nội, từng «nổi tiếng» trong vụ án tàng trữ, mua bán ma túy và kinh doanh trái phép xảy ra tại vũ trường New Century giai đoạn 2007-2009.

Trong thời gian từ tháng 9.2005 đến lúc vũ trường bị đột kích, Nguyễn Đại Dương tuy đã bị xử phạt hành chính về việc bán rượu lậu nhưng vẫn tổ chức cho nhân viên vũ trường bán lậu 2.496 chai rượu ngoại các loại khoảng gần 2,8 tỉ đồng. Đại Dương bị bắt nhưng sau đó đã được tòa miễn tội hình sự.

12 người liên quan vụ án “43 ha đất vàng” và các khu đất có liên quan từng do Tổng công ty 3-2 quản lý đã bị khởi tố. Trong đó có 3 cán bộ thuế (nguyên cục trưởng, cục phó và phó phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương) và 7 lãnh đạo, cán bộ của Tổng công ty 3-2.

“Đất vàng” giá bèo

Tổng công ty Bình Dương là công ty nhà nước thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.

Năm 2004, tỉnh Bình Dương kêu gọi đầu tư xây dựng Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Bình Dương 4.200 ha.

Lúc này, Tổng công ty Bình Dương được tham dự đền bù và đầu tư khu dịch vụ 567,3 ha đất. Sau khi vay tiền ngân hàng để trả tiền đền bù, Tổng công ty Bình Dương đã quy hoạch thành 3 dự án, gồm: dự án sân golf Twindoves (còn gọi là sân golf Phú Mỹ thuộc liên doanh Công ty CP đầu tư – phát triển Phú Mỹ) 160 ha, dự án sân golf Thái Hòa (thuộc Công ty CP đầu tư – phát triển Tân Thành) 145 ha và dự án khu đô thị dịch vụ thương mại Tân Phú 43 ha.

Ngày 1.7.2010, Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty CP bất động sản Âu Lạc thành lập Công ty TNHH đầu tư – xây dựng Tân Phú liên doanh để xây dựng và kinh doanh tại khu đất 43 ha.

Công ty Tân Phú có vốn điều lệ 200 tỉ đồng, trong đó Tổng công ty Bình Dương góp 30% tương đương 60 tỉ đồng, phần còn lại là vốn góp của Công ty Âu Lạc.

Lúc đó, ông Trần Văn Nam (Phó chủ tịch tỉnh Bình Dương) đã cho phép Tổng công ty Bình Dương được giao đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích 43 ha.

Bất thường ở chỗ vào ngày 23.11.2012, ông Trần Văn Nam ký xác định tiền sử dụng đất cho Tổng công ty Bình Dương nộp thuế với giá chỉ có 51.914 đồng/m2 thay vì 570.000 đồng/m2 theo thời giá.

43 ha đất “bay hơi”

Sau khi được giao đất, ngày 8.12.2016, Tổng công ty Bình Dương chuyển nhượng 43 ha đất cho Công ty Tân Phú theo hợp đồng liên doanh với giá 570.000 đồng/m2.

Thêm một điều bất thường, từ năm 2010 giá đất của 43 ha đã được xác định là 570.000 đồng/m2, nhưng 6 năm sau (2016) giá đất vẫn tính là 570.000 đồng/m2. Trong khi đó, bảng giá đất hằng năm do tỉnh Bình Dương ban hành với mức năm sau luôn cao hơn năm trước gây thất thoát gần 127 tỷ đồng.

Chuyển nhượng đất xong, chuyển luôn vốn góp

Sau khi chuyển nhượng đất cho Công ty Tân Phú, ngày 13.3.2017, Tổng công ty Bình Dương tiếp tục xin chuyển nhượng 30% vốn góp trong Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc do ông Nguyễn Đại Dương làm chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Quốc Hùng làm tổng giám đốc.

Đến ngày 17.4.2017, Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương đã báo cáo việc chuyển nhượng 30% vốn góp này. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Cành đã ký thông báo kết luận và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đồng ý việc chuyển nhượng.

Tiếp theo, Tổng công ty Bình Dương ký hợp đồng với Công ty CP thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ (SIAC) và Công ty CP thẩm định giá và tư vấn đầu tư xây dựng Thế Hệ Mới, xác định giá của Công ty Tân Phú để hoàn chỉnh thủ tục chuyển nhượng cho Công ty Âu Lạc. SIAC xác định tại thời điểm 31.3.2017, quyền sử dụng đất 43 ha của Công ty Tân Phú có giá hơn 579 tỉ đồng với đơn giá 1,38 triệu đồng/m2. Việc này khiến tài sản nhà nước đã bị mất hơn 126 tỉ đồng.

Ai được hưởng lợi?

Bất ngờ, sau đó, Công ty Âu Lạc bán 100% vốn cho Công ty A Đông Hải (sau này là Công ty Kim Oanh) với giá hơn 350 tỉ đồng.

Được biết, giá của thương vụ chuyển nhượng này căn cứ theo bảng cân đối kế toán đến ngày 31/12/2017 của Công ty Tân Phú tổng tài sản là hơn 277,6 tỉ đồng, nợ ngắn hạn hơn 77,6 tỉ đồng; hàng tồn kho là hơn 250 tỉ và vốn điều lệ 200 tỉ đồng.

Trong khi, đối chiếu thực tế, trước đó, ngày 2/8/2017 Tổng Công ty Bình Dương đã ký chuyển nhượng 30% giá trị vốn góp với Công ty Âu Lạc là hơn 161,1 tỉ đồng. Với giá chuyển nhượng này thì tổng giá trị Công ty Tân Phú sẽ là 537 tỉ đồng (?).

Như vậy, mức giá 350 tỉ đồng Công ty Kim Oanh bỏ ra là một mức giá không tưởng, rẻ một cách … bất ngờ. Công ty Âu Lạc tự biến mình thành doanh nghiệp bị “thiệt thòi” trong thương vụ mà lợi nhuận lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Vậy, lý do gì để Tổng công ty Bình Dương, Công ty Âu Lạc sau khi “kỳ công” lấy được đất của Nhà nước thì lại chuyển nhượng cho Công ty Kim Oanh với giá bất thường. (?)

Đồng thời, sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty Kim Oanh triển khai việc động thổ Dự án Khu đô thị Tân Phú.

Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương đã buộc dừng thi công do dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, Kim Oanh Group đã ngay lập tức huy động vốn của nhiều khách hàng dưới hình thức góp vốn hay “Hợp đồng vay tiền”.

Nhiều giao dịch được ghi rất rõ là góp vốn đầu tư, đặt cọc theo hợp đồng vay vốn, tiền góp vốn theo hợp đồng…. Nội dung: Bên B là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Tân Phú; dự án hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện các bước thủ tục pháp lý có liên quan để triển khai hạ tầng và sớm đưa sản phẩm ra kinh doanh.

Chỉ tính từ tháng 7/2018 đến hết tháng 10/2019, hơn 466,4 tỉ đồng (chưa kể lượng giao dịch tiền mặt) được chuyển tiền qua ngân hàng cho Kim Oanh Group.

Như vậy, so với giá trị được tính với Tổng Công ty Bình Dương, Công ty Âu Lạc đã bán thấp hơn tới 327 tỉ đồng. Trong đó, giá trị KĐT Tân Phú được tính theo bảng giá đất quy định của tỉnh Bình Dương năm 2016 thì tổng giá trị đất lên khoảng 3.124 tỉ đồng. Vậy thật sự ai được hưởng lợi trong thương vụ thâu tóm này (?!).

Theo đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn) giao cho Công ty đấu giá Nam Sài Gòn bán đấu giá các quyền sử dụng đất của Công ty Thiên Phú thuộc 3 dự án Hòa Lân, Cầu Đò, Mỹ Phước 4 với tổng diện tích hàng trăm hecta để thu hồi khoản nợ 507 tỉ đồng và 20.634 lượng vàng Công ty Thiên Phú vay của Agribank Chợ Lớn.

Công ty Kim Oanh là doanh nghiệp trúng đấu giá với mức giá rẻ bất ngờ, đồng thời còn được “ưu đãi” sau gần 2 năm trúng đầu giá mới phải nộp tiền(?)

Công ty Kim Oanh là đơn vị trúng đấu giá cả 3 khu với giá khoảng 1.750 tỉ đồng. Sau khi trúng đấu giá, Công ty Kim Oanh chỉ trả trước một ít tiền, sau đó, chịu lãi suất chậm trả 8%/năm, để rồi gần 2 năm, từ khi trúng đấu giá, Công ty Kim Oanh mới trả hết tiền. Lúc này thì giá đất tại những khu vực này đã lên tăng gấp nhiều lần!

Bệnh nhân bệnh viện tâm thần làm trùm cho vay nặng lãi

Nguyễn Việt Dũng (tức Dũng Ốt, 39 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng 6 người khác đã bị bắt để điều tra về việc Cho vay lãi nặng. gồm Ngô Quang Trung, Phan Anh Nhàn….

Năm 2011, Nguyễn Việt Dũng bị khởi tố về tội Giết người nhưng đã bỏ trốn. Trong thời gian bỏ trốn, Dũng làm bệnh án tâm thần rồi ra đầu thú.

Căn cứ vào kết quả giám định tâm thần, Dũng bị bắt buộc đi chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (huyện Thường Tín, Hà Nội).

Từ năm 2014, Dũng nhiều lần rời bệnh viện, liên kết với Ngô Quang Trung (41 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) và một số người khác lấn chiếm các khu đất trống cạnh một số công trường xây dựng ở các quận Bắc Từ Liêm và Tây Hồ. Sau đó, Dũng cùng đồng bọn đặt container và dựng lán trại thành 5 bãi giữ xe. Ngoài ra còn buôn vật liệu xây dựng và cho vay lấy lãi.

Dũng thu nhận khoảng 30 đàn em là những thành phần bất hảo, nhiều tiền án, tiền sự. Ổ nhóm này đã tổ chức nhiều vụ tranh giành địa bàn hoạt động, gây mất trật tự trong thời gian dài. Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án để làm rõ thêm dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc và bảo kê liên quan băng nhóm do Nguyễn Việt Dũng cầm đầu.

Tại khu vườn rộng khoảng 2.000 m2 của nhà Dũng ở ngõ 89 Tân Xuân (phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm), Dũng dựng 7 phòng để ở và cho đàn em ở các tỉnh về làm nơi ăn, ở sinh hoạt, đi thu tiền họ. Đây cũng là nơi Dũng cất giấu nhiều dao kiếm, vũ khí thô sơ dành cho việc đi đòi nợ, bảo kê.

Trong số các đàn em, Dũng trực tiếp đưa cho Trung 1 tỉ đồng để thay y điều hành đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất 3.000-5.000 đồng/1 triệu/ngày. Cùng với đó, Dũng giao cho Phan Anh Nhàn (38 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) cầm đầu nhóm đòi nợ thuê. Nếu người vay tiền không trả, bọn chúng nhắn tin, gọi điện đe dọa hoặc ném chất bẩn để “khủng bố”. Toàn bộ tiền thu về được Ngô Quang Trung ghi sổ sách, chụp ảnh rồi gửi cho Dũng để báo cáo.

Khi khám xét các khu lán ở nhiều bãi trông xe, cảnh sát thu giữ nhiều loại hung khí và sổ sách ghi chép hơn 500 người vay lãi nặng của đường dây này. Ngoài ra còn dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc và bảo kê liên quan băng nhóm do Nguyễn Việt Dũng cầm đầu.

Thế nhưng phía Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho biết bệnh viện đã kiểm tra cho thấy không có bệnh nhân nào tên là Nguyễn Việt Dũng đang chữa trị tại Bệnh viện ?!

Tại sao hết bay lắc, lập ổ buôn ma túy lại đến đường dây cho vay nặng lãi. Tới bây giờ không biết trong bệnh viện tâm thần đầy tai tiếng này còn người nào tâm thần giả nữa ko?

Bệnh án tâm thần này chắc mua cũng không ít tiền đâu? Vấn đề là mua của ai thôi.

San Hà (tổng hợp)