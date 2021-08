Nguy cơ bị đuổi nhà của hàng triệu người Mỹ

Hoa Kỳ: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 1 tháng 8, thì lệnh tạm cấm đuổi nhà trong thời đại dịch ở Hoa Kỳ sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 7, và như thế nguy cơ có hàng triệu người sẽ bị đuổi khỏi căn nhà mà họ đang mướn, vì không trả tiền thuê nhà.

Vì lệnh tạm cấm đuổi nhà, chủ nhà ở Mỹ là những người thiệt thòi nhất, vì có những người thuê, vịn lý do là họ không có công ăn việc làm, bị phong tỏa, không trả tiền nhà, mà chủ nhân các căn nhà cho thuê này, không thể đuổi họ được.

Tổng thống Biden muốn gia hạn lệnh cấm đuổi nhà, nhưng dự luật của ông đã không được các thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa thông qua.

Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua dự luật tài trợ nhà cửa trị giá 47 tỷ Mỹ kim, nhưng đã chậm trễ trong việc chi tiền giúp đỡ những người mướn nhà và các chủ nhà.

Nếu luật tạm thời ngưng đuổi nhà không được gia hạn thêm, thì có khoảng 3.6 triệu người Mỹ đang mướn nhà, sẽ bị đuổi.

Cũng theo các thống kê thì hiện có 15 triệu người Mỹ đang mướn nhà, và đã trễ nãi, trả tiền mướn nhà đúng kỳ hạn.

Trong tháng trước, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã phán quyết là lệnh tạm ngưng việc đuổi người không trả tiền nhà, sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 7.

Tuy nhiên nhiều tiểu bang Hoa Kỳ như tiểu bang New York, tiểu bang California đã cho gia hạn lệnh cấm đuổi nhà cho đến cuối tháng 8 hay tháng 9.

Trong khi đó, số người Mỹ nhiễm covid đã gia tăng trở lại trong những ngày qua vì sự lan tràn của loài vi rút biến thể delta.

Bà Diane Yentel, giám đốc điều hành của tổ chức the National Low Income Housinhg Coalition đã lên tiếng yêu cầu chính quyền liên bang cũng như tiểu bang phải có biện pháp giúp đỡ những người Mỹ sắp bị trục xuất khỏi nhà trong những ngày sắp tới.