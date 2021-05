Người biểu tình ủng hộ Do Thái đụng độ nhóm biểu tình ủng hộ Palestine

Các tổ chức Do Thái ở Montréal nói rằng một nhóm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tấn công những người biểu tình ủng hộ Do Thái bằng gạch đá.

Chiều Chủ nhật 16/5, khoảng vài trăm người tụ tập tại Quảng trường Dorchester, vẫy cờ Do Thái và nhảy theo nhạc. Họ gặp khoảng vài chục người biểu tình ủng hộ Palestine, những người này đã phát động một cuộc biểu tình của riêng họ. Hai nhóm tranh cãi, và xung đột xảy ra.

Cảnh sát đã can thiệp bằng hơi cay để giải tán đám đông. Cảnh sát Montréal tuyên bố các cuộc biểu tình là bất hợp pháp, nhưng không cho biết điều gì đã châm ngòi cho cuộc đụng độ.

Theo các nhà tổ chức, cuộc biểu tình ủng hộ Do Thái nhằm mục đích hòa bình. Các nhạc sĩ đã được mời vào buổi sáng, những người tham gia biểu tình đã ca hát và phát biểu ủng hộ hòa bình ở Trung Đông.

Daniel Benlolo, giáo sĩ thuộc Giáo đoàn Beth Shalom ở Ottawa, đã giúp tổ chức sự kiện ủng hộ Do Thái tại Montréal. Ông nói rằng đó không phải là sự đáp trả với các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine gần đây.

Ông nói: “Có nhiều người Palestine và người Hồi giáo rất ôn hòa. Chúng tôi muốn làm việc cùng nhau và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn”.

Thị trưởng Montréal Valérie Plante viết trên Twitter rằng thành phố này nổi danh là có nhiều cộng đồng khác nhau cùng chung sống trong hòa bình và an ninh. Bà cho biết: “Biểu tình là một quyền, nhưng sự không khoan dung, bạo lực và bài Do Thái không có chỗ đứng với chúng tôi. Montréal là một thành phố hòa bình”.

Một ngày trước đó, hôm thứ Bảy 15/5, hàng ngàn người đã tuần hành qua trung tâm thành phố Montréal đến lãnh sự quán Do Thái ở Westmount, phản đối các cuộc không kích của Do Thái vào Dải Gaza. Những người biểu tình thúc giục chính phủ Canada cung cấp viện trợ cho người Palestine khi Do Thái tấn công Dải Gaza bằng các cuộc không kích. Họ cũng kêu gọi tẩy chay hàng hóa từ Do Thái và kêu gọi chấm dứt việc chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine.

Nguyên Minh (Theo CBC)