Muốn thử thời vận, hãy đến dạo chơi trong công viên Crater of Diamond ở Arkansas

Arkansas: Một trong những công viên có kim cương trong khu vực và cho phép những du khách vào các công viên này, được quyền giữ những viên kim cương mà họ may mắn tìm được là công viên Crater of Diamond ở tiểu bang Arkansas.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 5 tháng 10, một du khách đã may mắn một viên kim cương màu vàng.

Mới đây, bà Noreen Wredberg trong khi đi dạo trong công viênb Kim Cương cùng ông chồng Michael, đã trông thấy một viên đá ngộ nghĩnh màu vàng trên đường.

Bà Noreen không biết đó là kim cương, mà chỉ thấy viên đá màu sắc hay hay nên nhặt lên.

Ai ngờ đó là một viên kim cương màu vàng nặng 4.38 carats.

Công viên Kim Cương này cho phép du khách nhặt được kim cương được giữ làm của riêng.

Tính đến nay có đến trên 75 ngàn người nhặt được kim cương trong công viên này, kể từ năm 1906 cho đến nay.

Riêng trong năm nay 2021, các du khách đã nhặt được 258 viên kim cương mà sức nặng tổng cộng của các viên kim cương này là trên 46 carats.

Có những người may mắn, nhưng cũng có những người cả đời ở trong công viên, nhưng vẫn chưa tìm thấy viên kim cương nào, như phần lớn những công chức làm việc trong công viên này.