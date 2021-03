Mùa Xuân vừa đến.. hoa cười trên những hàng cây..

In

Toronto: Ngày chúa nhật 21 tháng 3 là ngày đầu của mùa xuân năm nay 2021.

Mùa xuân đến với những thay đổi nhanh chóng của thời tiết: ngay từ ngày thứ bảy 20 tháng 3, nắng vàng đã trải rực rỡ nơi nơi, người người đi mua bán nhộn nhịp.

Tại thành phố Mississauga trong buổi chiều hôm thứ bảy 20 tháng 3, phóng viên Thời Báo đã chứng kiến cảnh tượng kẹt xe trên khúc đường Mavis Rd và Britania Rd, trong khu mua sắm Heartland.

Trên đường xe chạy, người lái xe có thể thấy những hàng người xếp hàng, đeo khẩu trang nối đuôi nhau chờ vào mua sắm ở các cửa tiệm bán quần áo trong khu Heartland.

Chẳng thấy có dấu hiệu gì là một trận đại dịch đang hoành hoành và tưởng cũng nên nói thêm là các vùng Peel và thành phố Toronto vẫn còn bị giới hạn ở cấp độ màu xám, nhưng chợ búa vẫn nhộn nhịp người qua lại.

Có lẽ các giới chức an ninh cũng không quá quan tâm về sự phân biệt giũa khu vực đỏ của vùng York và khu vực xám của các vùng Toronto và Peel, miễn là người ta ra ngoài phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội?

Theo sở khí tượng Canada thì nhiệt độ trong ngày thứ bảy có thể lên đến 15 độ C và 12 độ C cho ngày chúa nhật.

Khi qua mùa xuân, mặt trời đã không lặn cho đến 7 giờ 30 tối hôm thứ bảy.

Theo khí tượng gia thâm niên David Phillips của sở Khí Tượng Canada thì vùng thủ phủ Toronto đã trải qua một mùa đông hiền hòa và mùa xuân sắp tới cũng là những ngày có thời tiết ấm áp hơn những mùa xuân bình thường mà cư dân vùng thủ phủ đã phải trải qua.