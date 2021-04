Mua những căn condos để đầu tư dài hạn

Toronto: Theo kinh tế gia Benjamin Tal của ngân hàng CIBC thì 40 phần trăm những nhà đầu tư mua condos cho mướn, đã không có lời ( negative cash flow) trong những tháng qua, nhưng số người đầu tư bỏ tiền mua condos cũng không giảm.

Có nhiều lý do khiến người ta vẫn bỏ tiền mua condos:

– giá cả của những căn condos vẫn còn tương đối rẻ, so với giá bán của những loại nhà khác, như là những căn nhà độc lập, cho nên nhiều người vẫn có thể có tiền đặt cọc mua những căn condos .

– Mức lãi suất nợ nhà ở Bắc Mỹ hiện nay ở mức thấp nhất trong hàng chục năm qua, khiến rất nhiều người có khả năng mua nhà.

-Những nhà đầu tư cũng tin là đầu tư vào các căn condos bây giờ thì không có lời, nhưng về lâu về dài sẽ có lợi vì giá cả của các căn condos sẽ còn tăng cao .

Theo nhận xét của kinh tế gia Benjamin Tal thì nhiều người có tiền nhưng chưa dám mua nhà, mua những căn condos ở thành phố Toronto vì nghĩ là giá nhà đã tăng cao đến đỉnh. Nhưng cũng theo kinh tế gia Tal thì hãy coi lại giá cả trong vài năm nữa, giá nhà ở Toronto sẽ còn tăng cao hơn nữa, tương tự như giá nhà cao hiện nay ở các thành phố khác như thành phố London, Anh quốc hay thành phố Berlin, Đức quốc.

Theo bản tin của hiệp hội những nhà địa ốc thành phố Toronto (TRREB) thì số lượng những căn condos bán được trong tháng giêng vừa qua, gia tăng 85.5 phần trăm so với số lượng căn condos bán được trong tháng giêng năm ngoái 2020.

Tuy nhiên giá những căn condos bán được ở Toronto lại sút giảm 4.7 phần trăm trong vòng 1 năm.