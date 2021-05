Một y tá tỉnh bang BC chết vì COVID-19

Người y tá đầu tiên ở BC được biết qua đời vì biến chứng COVID-19 đang được ghi nhớ như một người luôn được yêu mến, thường trực có mặt và đã cống hiến cuộc đời mình để chăm sóc người khác.

Diana Law, một điều phối viên chăm sóc bệnh nhân 57 tuổi tại Bệnh viện Peace Arch ở White Rock, bị ốm vào Tháng 12 và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vancouver.

Glen Culshaw, người chồng gần 30 năm của bà, cho biết bà qua đời ngày 14 Tháng 4 sau một trận chiến kéo dài với các biến chứng từ COVID-19.

Bà bỏ lại một cô con gái, Sydney, 19 tuổi và cậu con trai Alexander 16 tuổi.

Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC, bà Law là một trong số 7.278 nhân viên chăm sóc sức khỏe của BC và là y tá thứ 1.219 bị nhiễm coronavirus gây ra COVID-19 kể từ Tháng 1 năm 2020. Theo Cục Thống kê Canada, trên khắp đất nước Canada có 84.222 nhân viên y tế đã mắc bệnh. Liên đoàn Y tá Canada (CFNU) tin rằng bà Law là y tá đầu tiên ở BC chết vì COVID-19, và cho biết bà là nhân viên y tế thứ 50 chết vì căn bệnh này ở Canada.

Culshaw cho biết vợ ông được truyền cảm hứng từ người cha là John, một bác sĩ mà bà đã từng giúp đỡ khi bà còn là một thiếu niên. Ông tin rằng vợ ông đã vướng siêu vi COVID-19 tại nơi làm việc.

Bà Law đã chưa được tiêm ngừa vào thời điểm bà bị ốm. Ông cho biết vợ ông đã được ghép thận vào năm 2013 và cũng bị tiểu đường nên bị suy giảm miễn dịch.

Do kết quả của ca cấy ghép thận và tại thời điểm đó, bà Law đã phải dùng thuốc ngăn chận sự phản kháng của cơ thể đối với thận mới. Liệu vắc xin COVID-19 có an toàn hay gây ảnh hưởng xấu cho những người được cấy ghép thận hay không là điều chưa được biết rõ.. Các quan chức y tế kể từ sau đó đã khuyến cáo rằng vắc-xin an toàn cho những người được cấy ghép.

Ông Culshaw cho biết vợ ông bắt đầu có dấu hiệu ốm sau Giáng Sinh. Sau khi bà được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện VGH vào ngày 31 Tháng 12 và gia đình biết bà bị COVID-19, cả chồng và con trai của bà cũng đều có kết quả dương tính.

Trong khi chồng và con hồi phục, tình trạng của bà Law ngày càng trở nên tồi tệ hơn và bà được đưa vào máy thở và sau đó là máy oxy màng ngoài cơ thể, giúp cung cấp oxy cho máu bên ngoài cơ thể.

Vào ngày 16 Tháng 4, Liên đoàn Y tá Canada CFNU đã phát hành một buổi tưởng niệm các nhân viên chăm sóc sức khỏe đã qua đời.