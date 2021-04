Một thiếu niên Việt ở Anh bị dẫn giải về Bỉ, có liên quan đến vụ 39 người Việt chết ngạt trên xe vận tải.

London, Anh quốc: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 9 tháng 4, một thiếu niên Việt hiện đang sống bất hợp pháp ở nước Anh, sẽ bị dẫn độ về nước Bỉ, vì bị tố cáo có liên quan đến băng đảng buôn người qua Âu Châu.

Bị cáo tên là Ngô Sỹ Tài, năm nay 18 tuổi, bị cáo buộc là một trong những nhân vật chủ chốt trong việc chuyển đưa người lậu vào nước Anh, và đã khiến 39 người Việt chết ngạt trong xe vận tải trên đường vào nước Anh trong năm 2019.

Bị cáo Ngô Sỹ Tài còn có tên nữa là Trương Sỹ Hùng, bị tố cáo là trông coi một nhà an toàn tại Anderlecht, Bỉ cho băng đảng đem người lậu vào nước Anh.

Trong phiên tòa diễn ra trong hôm thứ sáu, thẩm phán Mark Jabbit đã đồng ý cho phép dẫn giải nghi can Ngô Sỹ Tài về nước Bỉ.

Nếu bị xác nhận tội trạng,bị cáo Tài có thể bị án tù 20 năm.

Theo bản cáo trạng thì sau khi vỡ lỡ việc 39 người Việt chết ngạt trên xe vận tải ở Anh, nghi can Tài lúc đó đang ở Bỉ, đã trốn qua nước Đức và sau đó qua Birmingham, Anh quốc.

Những người Việt, đã phải trả đến 13 ngàn Bảng ( 18 ngàn Mỹ kim) để được tổ chức băng đảng đưa vào nước Anh, trên đường đến nước Anh, đã phải tạm trú ở căn nhà an toàn 4 tầng lầu ở nước Bỉ, do nghi can Tài trông coi.

Nghi can Tài mướn tắc xi đưa những người Việt từ nhà an toàn đến biên giới Bỉ và Pháp, trước khi được cho lên xe vận tải đưa vào nước Anh.