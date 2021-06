Một sinh viên người Mỹ gốc Việt, được học bổng học về Hán Nôm của trường đại học Columbia

New York: Một sinh viên người Mỹ gốc Việt, sinh trưởng ở Hoa Kỳ, vừa được trường đại học Columbia ở thành phố New York cấp học bổng học lên tiến sĩ ngành văn chương Hán Nôm.

Chúng ta cũng biết Hán Nôm là thứ chữ cổ bao gồm những chữ Hán có sẵn của nước Tàu, cộng thêm những chữ nôm ( dùng chữ Hán để diễn tả những thứ mà không có trong bộ chữ Hán ) mà người Việt dùng để diễn tả trong nền văn học Việt Nam.

Chữ quốc ngữ sau đó đã được dùng thay cho chữ Hán Nôm.

Anh Nguyễn Thúy Dân đã được học bổng lên bậc tiến sĩ của trường đại học Colombia để nghiên cứu về tiếng Hán Nôm.

Điều đặc biệt là anh Nguyễn Thúy Dân sinh ở Mỹ năm 1994, tại thành phố Sacramento, tiểu bang California, đã tự học tiếng Hán Nôm và không do bố mẹ hay người thầy nào dẫn dắt.

Anh Dân tốt nghiệp cử nhân về văn chương Anh và trình diễn âm nhạc ( piano, organ) tại trường đại học Houston, từng về Việt Nam dạy tiếng Anh cho người Việt một thời gian.