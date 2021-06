Một phụ nữ Việt bị giết ở tiểu bang California

Ridgecrest, California: Theo những tin tức thông báo hôm thứ hai ngày 31 tháng 5, các giới hữu trách đã tìm thấy thi thể của một phụ nữ Việt bị thông báo là mất tích trước đây.

Thi thể của cô Kathryn Dawn Phạm, năm nay 21 tuổi, đã được tìm thấy ở ngoại ô của thị trấn Ridgecrest, tiểu bang California vào ngày 25 tháng 5, và trong khu vực 900 trên đường West Skylark Avenue.

Các giới chức an ninh cho biết là có nhiều vết thương trên người của nạn nhân cho thấy có thể đây là một vụ giết người.

Các cuộc giảo nghiệm y khoa tìm nguyên nhân đang được cho thi hành.

Theo báo The Daily Independent thì cảnh sát đã bắt giữ một nghi can tên là Daniel Gunnarsson, 20 tuổi.

Người ta chưa biết rõ những liên hệ giữa nạn nhân và bị cáo.

Thị trấn Ridgecrest có khoảng 28 ngàn dân và nằm cách thành phố Los Angeles 114 dặm về hướng đông.