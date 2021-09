Một phụ nữ Việt bị chồng cũ giết chết?

Arizona: Trong hôm thứ ba ngày 7 tháng 9, giới chức an ninh ở tiểu bang Arizona đã công bố danh tánh của hai nạn nhân bị giết, nhưng không công bố them chi tiết về nguyên do cái chết của hai người này.

Hai nạn nhân bị giết là bà Dương Nguyễn năm nay 30 tuổi và ông Robert Atwell là một người bạn của bà Dương.

Bà Dương Nguyễn là vợ cũ của nghi can giết người là ông Gregory Carlson, 56 tuổi.

Theo bà Carol Capas, thám tử của sở cảnh sát quận Cochise, tiểu bang Arizona thì vì cuộc điều tra đang tiến hành, bà ta từ chối không cho biết tuổi tác của nạn nhân thứ nhì là ông Atwell và những liên hệ giữa ông này và bà Dương.

Theo bản tin thì trong ngày thứ bảy tuần trước 4 tháng 9, cảnh sát được thông báo là hai cư dân ở tiểu bang Pensylvania là bà Dương và người cùng đi chung là ông Atwell mất tích trong khu vực quận Cochise.

Cũng theo bản công bố thì ông Carlson là chồng cũ của bà Dương và họ có chung với nhau một đứa con.

Ông Carlson báo với cảnh sát là không thấy bà Dương đến đón con theo hẹn.

Cảnh sát đã mở cuộc lục soát nhà của ông Carlson và tìm thấy những chứng cớ buộc ông Carlson về hai tội giết người ở cấp độ 2.

Thám tử Capas từ chối không xác nhận là họ đã tìm thấy tử thi của hai nạn nhân hay chưa và cũng không cho biết thêm chi tiết về cái chết của hai người này.

Nghi can Carlson hiện đang bị giam giữ và chờ ngày ra tòa.