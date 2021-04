Một phụ nữ bị bắt giữ về tội đe dọa một người láng giềng người Mỹ gốc Việt.

Seattle, Washington: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 9 tháng 4, một phụ nữ Mỹ đã bị bắt giữ và bị buộc tội thù ghét ( hate crime) vì đã đe dọa và nói những lời kỳ thị đến một người hàng xóm là một phụ nữ người Mỹ gốc Việt.

Nạn nhân đã không được nêu danh tánh, tố cáo là người hàng xóm của bà là nghi can Jan Myers ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington đã la hét và nói những lời kỳ thị đến nạn nhân từ nhiều năm nay.

Theo công tố viện thì vào ngày 5 tháng 4 vừa qua, những lời kỳ thị đã trở thành những lời đe dọa.

Cũng theo công tố viện thì qua những videos mà nạn nhân thu hình được, người ta thấy bị cáo Myers đã nói những lời kỳ thị như ” là mắt lé” ( slant eyes) và đe dọa đến mạng sống của nạn nhân như là “Hey Miss Vietnam,you’re not going to live very long”

Cảnh sát đã bắt giữ và buộc tội bị cáo: nghi can sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 22 tháng 4 sắp tới.

Tình trạng kỳ thị người Á Châu ở Mỹ ngày một lớn nhất là trong thời đại dịch.