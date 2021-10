Một phụ nữ Á Châu bị kỳ thị, bị hất cà phê vào mặt ở một tiệm Tim Hortons

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 22 tháng 10, sở cảnh sát thành phố Vancouver đang truy tầm một phụ nữ đã đến mua cà phê ở một tiệm cà phê Tim Hortons trong khu trung tâm phía đông của thành phố Vancouver, và tạt ly cà phê vừa mới mua vào mặt người phụ nữ bán hàng là một người Á Châu.

Cảnh sát cho biết đây là một vụ bạo hành có tính cách kỳ thị chủng tộc.

Theo những dữ kiện ghi lại trong cuốn video an ninh thì người ta thấy người phụ nữ da trắng này vào tiệm và trong khi đặt mua ly cà phê, đã noói với người phụ nữ bán hàng là một người Á Châu, những lời kỳ thị.

Khi nhận được ly cà phê, y thị đã mở nắp ly cà phê và tạt vào mặt người phụ nữ bán hàng.

Tuy bị tạt trúng những không gây những thương tích cho nạn nhân.

Sau khi tạt ly cà phê vào nạn nhân, thủ phạm đã đủng đỉnh rời khỏi tiệm trước khi cảnh sát đến nơi.

Vụ bạo hành kỳ thị chủng tộc diễn ra vào lúc 10 giờ sáng hôm 20 tháng 10 tại tiệm cà phê Tim Hortons ở gần khu vực các đường Pender và Abbott Street trong trung tâm phía đông của thành phố Vancouver.

Nghi can là một phụ nữ da trắng khoảng từ 25 tuổi cho đến 30 tuổi. Nghi can này mặc quần áo và đi giầy toàn một mầu đen.