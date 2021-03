Một nữ sinh người Mỹ gốc Việt chết vì tai nạn xe cộ

Mobile, Alabama: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 22 tháng 3, một tai nạn lưu thông xảy ra ở thành phố Mobile, tiểu bang Alabama , đã khiến cho 2 thiếu nữ 17 tuổi tử thương, và trong hai người này có 1 thiếu nữ gốc Việt.

Phát ngôn viên của trường trung học Baker ở thành phố Mobile cho biết là hai thiếu nữ tử thương trong 1 tai nạn giao thông là cô Hannath Wright và Rene Nguyễn và cả hai cùng ở lứa tuổi 17.

Theo tin của đài Fox WALA thì tai nạn xảy ra trên đường University Blvd trong khu Eight Mile.

Chiếc xe chở những nữ sinh do một trong những nữ sinh này lái, đã không ngừng ở bảng Stop, và đã đụng phải một thân cây gần đường vào xa lộ US -45.

Một chiếc xe cảnh sát tuần tiễu trong khu vực đã nhìn thấy chiếc xe hư hại và khi các nhân viên an ninh đến thì cả hai thiếu nữ đã chết.

Người ta chưa biết nguyên do là vì lái xe quá tốc độ hay vì uống rượu lái xe, và cảnh sát đang tiến hành cuộc điều tra.