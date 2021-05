Một nữ sinh gốc Việt vừa được 16 trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ nhận vào học.

Westminster, California: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ sáu ngày 7 tháng 5, một nữ sinh gốc Việt vừa nhận được 16 trường đại học danh tiếng của Mỹ nhận mà trong số các trường này có cả trường đại học Havard và Princeton.

Cô Julia Đỗ, năm nay 18 tuổi, học sinh lớp 12 của trường trung học La Quinta cho biết cô đã quyết định theo học trường Harvard trong số 16 trường nhận cô vào học trong niên khóa tới.

Số tiền học bổng mà các trường đại học cho cô Julia lên đến 900 ngàn Mỹ kim.

Ngoài những trường Havard và Princeton, những trường đại học khác cũng nhận cô Julia là Amherst, Brown, Claremont McKenna, Fordham, Hofstra, Scripps, Stanford, Swarthmore, University of California in Berkeley, UCI, University of Pennsylvania, USC, University of the Pacific và Williams College.

Cô Julia cho biết cô sẽ theo học về văn chương và xã hội học ở trường đại học Harvard.

Cô Julia là người mê làm thơ, giỏi văn chương và là cheerleader cho các đội thể thao trong trường trung học.

Cô Julia đã học trước 12 lớp có tín chỉ đại học trong những năm còn học trung học, có điểm 4.3 GPA và đạt được 1,530 điểm trên tổng số 1,600 điểm của kỳ thi SAT.

Cô Julia là con thứ nhì trong 3 con của một gia đình gốc Việt ở bậc “trung lưu thấp” trong Little Saigon.

Anh trai của cô sẽ tốt nghiệp đại học California ở Sandiego vào tháng 6 này.

Ông Đỗ Thắng, cha của cô Julia nói là gia đình ông ta hãnh diện đã đóng góp một phần nhỏ vào nước Mỹ nói chung và cho cộng đồng người Việt nói riêng.

Ông Thắng cũng nói là nước Mỹ luôn luôn tạo cơ hội cho người ta thăng tiến.