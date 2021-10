Một người Việt làm nails, bị tù một năm về tội trồng cần sa

Kamloops, British Columbia: Trong phiên tòa thượng thẩm tỉnh bang British Columbia vừa diễn ra hôm thứ sáu ngày 22 tháng 10 tại thành phố Kamloops, một bị cáo gốc Việt bị tuyên án 1 năm tù.

Nghi can là ông Trọng Nguyễn năm nay 40 tuổi bị can án từ năm 2018 mà cho đến nay mới được xét xử.

Theo bản cáo trạng thì các nhân viên an ninh đã khám phá ra một cơ sở trồng cần sa bất hợp pháp với số cây cần sa bị tịch thu lên đến 1,400 cây.

Bị cáo đã trổng số cây cần sa này tại tư gia ở Malakawa trong một căn nhà trên một thửa đất rộng nửa mẫu tây và trong một căn nhà dùng cho việc trồng cây (outbuilding) trong mảnh đất này.

Ngày 4 tháng 10 năm 2018, cơ quan an ninh đã lục soát và bắt giữ ông Trọng Nguyễn. 13 ngày sau vào ngày 17 tháng 10 năm 2018, Canada hủy bỏ việc buộc hình tội cho những người trồng cần sa lậu.

Ông Trọng Nguyễn không có hồ sơ tội phạm và là một người hành nghề làm nails.

Bản án 1 năm tù của ông Trọng xem ra còn nhẹ so với những người đồng cảnh, cùng phạm tội trồng một số lượng cần sa tương tự ở Hoa Kỳ.