Một người Việt bị giết phân thây ở Mỹ: kỳ thị chủng tộc hay thù oán cá nhân.?

Fort Wayne, Indiana: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 26 tháng 4, cơ quan an ninh thành phố Fort Wayne, tiểu bang Indiana đã bắt giữ 3 nghi can liên quan đến cái chết của một người Việt trong thành phố này.

Trong hôm thứ sáu ngày 23 thán 4, gia đình ông Shane Nguyễn năm nay 55 tuổi, thông báo là ông này bị mất tích cùng chiếc xe van màu đen.

Vào buổi chiều hôm chúa nhật 25 tháng 4, cảnh sát trông thấy chiếc xe mất tích này, đuổi theo và bắt giữ những nghi can trong chiếc xe van.

Cảnh sát lục soát và tìm thấy một phần tử thi của người bị mất tích dấu trong những bịch đựng rác.

Cảnh sát bắt giữ hai nghi can là Matthew Cramer, 21 tuổi và Jacob Carreon Hamilton, 20 tuổi, trong khi một nghi can khác là Cody Clements 20 tuổi chạy trốn.

Theo lời khai của nghi can Cramer thì hắn ta đã xin nạn nhân là ông Shane Nguyễn cho đi nhờ xe từ Elkhart lên Fort Wayne và đã có ý định giết ông Nguyễn này, nhưng tên giết người không cho biết lý do tại sao?

Theo các giới chức an ninh thì chưa có chứng cớ nào cho thấy vụ giết người này lạ một vụ kỳ thị chủng tộc?

Theo lời khai của bị cáo Cramer thì sau khi ông Nguyễn bằng lòng cho đi nhờ xe.

Khi đến Fort Wayne, hắn yêu cầu ông Nguyễn chở hắn tới một cơ sở nhà kho cho mướn để chứa đồ.

Tại nhà kho ở trên đườn g North Coliseum Boulevard, kẻ giết người đã bất ngờ khóa cổ nạn nhân cho đến khi ông này bất tỉnh, dùng cây đánh chết và đem xác nạn nhân vào nhà kho.

Sau đó tên giết người lái chiếc xe van của ông Nguyễn đi gặp hai tên bạn và chúng đi mua cưa và dụng cụ đem về phân thây nạn nhân, cho vào bịch rác dự định đem đi thủ tiêu, thì xe cảnh sát đi ngang trông thấy chiếc xe van của nạn nhân bèn đuổi theo và bắt giữ.

Nạn nhân Shane Nguyễn là chủ nhân của một xe bán thức ăn lưu động trong thành phố.

Ngoài ra ông là một nhân vật hoạt động tích cực trong cộng đồng, là thành viên của nhiều tổ chức xã hội trong thành phố Fort Wayne.

Ông Shane Nguyễn là trưởng ban ca đoàn nhà thờ, từng làm MC cho các cuộc trình diển văn nghệ, có thể hát bằng ba thứ tiếng Việt, Mỹ và Tây Ban Nha.

Ông chết đi để lại vợ và hai đứa con trai, một đứa 20 tuổi và một đứa 17 tuổi.

Một cuộc quyên tiền giúp đỡ gia đình ông Nguyễn trên GoFundMe.com dự định quyên 10 ngàn Mỹ kim cho chi phí ma chay, nhưng cho đến ngày thứ tư 28 tháng 4, thì số tiền đóng góp đã lên đến trên 65 ngàn Mỹ kim.

Quý đồng hương , những mạnh thường quân muốn giúp đỡ gia đình ông Shane Nguyễn thì xin vào đóng góp trên mạng:

https://www.gofundme.com/f/in-loving-memory-of-shane-

Trả lời các câu hỏi của phóng viên đài NBC, cha Nam Nguyễn tại nhà thờ Saint Patrick’s trong thành phố Fort Wayne nói là ông Shane Nguyễn tích cực hoạt động trong giáo xứ cũng như bên ngoài xã hội: từng hát thánh ca trong các buổi lễ bằng tiếng Việt và Tây Ban Nha. Cha Nam cũng nói là ông Shane cũng tham gia các hoạt động ở trong các ngôi chùa trong thành phố.

Theo Cha Nam thì ông Shane giúp mọi người, không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo.

Cha Nam cũng nói ông Shane có tấm lòng hết sức quảng đại thương người, và chưa bao giờ nói không cho những người muốn nhờ ông một chuyện gì, kể các việc tên sát thủ Cramer đã xin đi nhờ xe của ông và đã giết ông sau đó.

Bà Diana Trần, một người sống trong thành phố Fort Wayne nói là ông Shane là người bỏ rất nhiều thì giờ làm các công việc từ thiện: trưởng ca đoàn nhà thờ công giáo, làm thông dịch viên, làm MC cho những chương trình văn nghệ cộng đồng, hát quốc ca bằng ba thứ tiếng Anh, Việt và Tây Ban Nha.

Một buổi lễ cầu hồn cho nạn nhân đã diễn ra vào chiều hôm thứ ba ngày 27 tháng 4, lúc 7 giờ chiều tại nhà thờ Saint Patrick’s trong thành phố Fort Wayne.