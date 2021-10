Một cựu quân nhân Canada có thể bị tòa án Mỹ tuyên phạt 25 năm tù

Hoa Thịnh Đốn: theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 26 tháng 10, các công tố viện của tòa án Mỹ đã yêu cầu tòa án xử phạt một cựu quân nhân Canada , bản án 25 tù, về tội có liên hệ với các nhóm kỳ thị cuồng tín người da trắng.

Bị cáo là Patrik Mathew năm nay 28 tuổim cựu quân nhân của lực lượng trừ bị của quân lực Canada, đã bị xác nhận tội trạng trong một phiên tòa hồi đầu năm nay 2021 và sẽ bị tuyên án trong một phiên tòa sắp diễn ra.

Công tố viên Thomas Windom đã muốn thẩm phán Theodore Chuang, người sẽ tuyên phạt bị cáo Mathew, một bản án có liên hệ đến khủng bố, vì những mưu toan của bị cáo Mathew gồm cả việc mưu toan tấn công các viên chức liên bang cũng như các cơ sở liên bang.

Nghi can Mathew và hai người Mỹ đã bị cơ quan FBI bắt giữ trong năm ngoái 2020.

Theo bản cáo trạng thì nghi can Mathew đã hợp tác với một nhóm kỳ thị của những người da trắng có tên là The Base. Nhóm kỳ thị này muốn mở một cuộc nội chiến tìm cách giết những người da màu ở Mỹ.