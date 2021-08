“Minamata” bị chôn vùi vì tai tiếng của Johnny Depp

Đạo diễn phim “Minamata” cho biết, hãng MGM cố tình không chiếu phim này chỉ vì đời tư phức tạp của nam tài tử chính Johnny Depp.

Andrew Levitas – đạo diễn phim “Minamata” – lên tiếng tố cáo hãng MGM cố tình không ra mắt tác phẩm chỉ vì đời tư của Johnny Depp.

Deadline trích lời đạo diễn Andrew Levitas: “MGM quyết định chôn vùi bộ phim. Chúng tôi yêu cầu công ty xem xét nhưng bị từ chối”.

Ban đầu, phim lên kế hoạch phát hành vào tháng hai. Nhưng, khi Johnny Depp thua kiện vợ cũ Amber Heard và bị gắn mác “kẻ vũ phu”, “ phim bị xếp xó, không biết ngày ra rạp.

Sau khi truyền thông thắc mắc, đại diện MGM ra tuyên bố: “Phim được mua lại để phát hành thông qua American International Pictures (AIP) – bộ phận của MGM chuyên trách phim phát trên các ứng dụng. Chúng tôi chưa ấn định ngày phát hành của phim tại Mỹ”.

“Minamata” là cuốn phim tâm lý, kịch tính. Trong phim, Johnny Depp vào vai phóng viên ảnh Eugene Smith, đến Nhật Bản phanh phui sai phạm của công ty thải hóa chất ra biển khiến hàng ngàn người bị nhiễm độc thủy ngân.

Ngoài tài tử Johnny Depp, phim còn có sự góp mặt của Bill Nighy và Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Army of the Dead).

Theo The Independent, từ khi bị tòa án tối cao London phán quyết thua kiện tờ The Sun, sự nghiệp của Johnny Depp gần như chấm dứt. Tài tử nổi tiếng bị loại khỏi dự án “Fantastic Beasts 3”. Nhiều nguồn tin cho biết anh không có khả năng trở lại thương hiệu “Pirates of the Caribbean”.

Nam diễn viên bị gọi là “kẻ đánh vợ”, có nhiều hành vi bạo hành trong thời gian sống với Amber Heard. Johnny Depp nhiều lần đệ đơn kháng cáo nhưng bị từ chối vì không đủ bằng chứng.