Lực lượng an ninh biên giới Canada đạt thỏa thuận với chính quyền liên bang

Ottawa: Mọi người nhất là những người sắp sửa làm những chuyến du lịch ra nước ngoài thở phào khi có những tin tức cho biết là nghiệp đoàn những nhân viên an ninh biên giới Canada, CBSA, đã đạt được một thỏa thuận với chính quyền liên bang theo như những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 7 tháng 8.

Lực lượng an ninh biên giới Canada, CBSA, đã không có hợp đồng với chính quyền liên bang kể từ năm 2018 cho đến nay.

9 ngàn nhân viên an ninh biên phòng là những người có nhiệm vụ kiểm soát an ninh ở các phi trường và các trạm kiểm soát biên giới.

Trong ngày thứ sáu trước đó, 6 tháng 8, những người qua lại biên giới Canada hay ở các phi trường Canada đã phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, vì các nhân viên an ninh biên giới đã làm việc chiếu lệ , work to rule, để phản đối vì chưa có thỏa thuận hợp đồng với chính quyền liên bang. Theo những nguồn tin thân cận thì hợp đồng ký kết giữa lực lượng an ninh biên giới CSBA và chính quyền liên bang sẽ kéo dài trong 4 năm và với tiền lương sẽ được gia tăng 2 phần trăm 1năm.