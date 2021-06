Loại bỏ 60 triệu liều vaccine Covid-19 nghi bị nhiễm bẩn

Các giới chức quyết định loại bỏ khoảng 60 triệu liều vacicne Covid-19 của Johnson&Johnson do chúng có thể bị nhiễm bẩn trong quá trình sản xuất.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo các cơ quan quản lý rằng không thể bảo đảm Emergent BioSolutions, đối tác sản xuất vaccine Covid-19 của Johnson & Johnson, tuân thủ tốt các quy trình sản xuất.

Các nguồn tin ngày 11/5 cho biết FDA chưa ra quyết định mở lại nhà máy của Emergent BioSolutions sau hai tháng đóng cửa do lo ngại từ phía cơ quan quản lý.

FDA trong nhiều tuần tìm cách giải quyết ít nhất 170 triệu liều vaccine bị đình chỉ lưu hành sau khi phát giác sai phạm lớn liên quan đến sản xuất tại nhà máy của Emergent BioSolutions ở Baltimore, tiểu bang Maryland.

Hơn 100 triệu liều vaccine Johnson & Johnson và ít nhất 70 triệu liều vaccine AstraZeneca bị dừng lưu thông sau khi Emergent BioSolutions phát giác công nhân nhà máy trộn lẫn thành phần hai loại vaccine.

Giới chức Mỹ sau đó đình chỉ hoạt động của nhà máy, yêu cầu cơ sở này dừng sản xuất vaccine AstraZeneca và chỉ thị Johnson & Johnson kiểm soát trực tiếp hoạt động sản xuất sản phẩm của hãng.

Vaccine Covid-19 của Johnson & Johnson được nhận định là sản phẩm tiềm năng thay đổi tình hình đại dịch do chỉ cần tiêm một mũi và đặc biệt hữu ích với các cộng đồng dễ bị tổn thương. Chính phủ Mỹ đang có nguồn cung vaccine dồi dào từ Pfizer-BioNTech cùng Moderna và không cần sản phẩm của Johnson & Johnson nữa.

Tuy nhiên, việc mất 60 triệu liều vaccine của Johnson & Johnson gây ảnh hưởng đến kế hoạch của chính quyền Tổng thống Biden nhằm phân phối vaccine Covid-19 đến các quốc gia khác đang hứng chịu đại dịch. Hoa Kỳ dự định chia sẻ vaccine Johnson & Johnson và AstraZeneca, nhưng phải hoãn kế hoạch trong lúc FDA hoàn tất việc thanh tra cơ sở sản xuất.

Các thanh tra của chính phủ đang kiểm tra nhà máy của Emergent BioSolutions và không thể đưa ra quyết định cho cơ sở này hoạt động lại vào cuối tháng 6 hay không.