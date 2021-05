Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận về “thông hành vaccine”

Các nước châu Âu vừa đạt thỏa thuận về “thông hành vaccine” kỹ thuật số, mở đường cho công dân tại 27 nước Liên minh châu Âu (EU) đi lại, du lịch vào mùa hè này, trong bối cảnh nhiều nước đang dần gỡ bỏ các biện pháp chống dịch Covid-19.

Theo thông tấn xã Reuters, Nghị viện châu Âu và nước chủ tịch luân phiên EU Tây Ban Nha đại diện cho các thành viên đã đạt được thỏa thuận về “thông hành vaccine”“ chiều ngày 20/5.

Ông Juan Fernando Lopez Aguilar, chính trị gia dẫn đầu phái đoàn Tây Ban Nha, tuyên bố: “Chúng ta sẽ không lặp lại cơn ác mộng mùa hè 2020”.

Cụ thể, “thông hành vaccine” này sẽ được thực hiện dưới hình thức mã QR cấp trên điện thoại thông minh hoặc văn bản giấy nhằm cho phép chính quyền các nước xác định thông tin sức khỏe của du khách. Chứng nhận sẽ cung cấp thông tin về việc tiêm ngừa Covid-19, kết quả xét nghiệm âm tính trong thời gian gần hoặc quá trình mắc bệnh và hồi phục.

Chứng nhận này hiện chỉ cho phép du lịch trong EU và có hiệu lực 12 tháng.

Stella Kyriakides, ủy viên EU phụ trách y tế phát biểu: “Đây là một bước tiến quan trọng nhằm tái khởi động việc đi lại tự do và an toàn”. Thỏa thuận sẽ giúp cứu vãn tình hình tại nhiều nước châu Âu, cho phép họ khôi phục du lịch với rủi ro thấp hơn. Trước đó, một số nước cũng lựa chọn hướng đi này như Do Thái, Thái Lan hay Anh.

Ngoài ra, các nước châu Âu cũng đồng ý cho phép các nước thành viên thông qua những loại vaccine ngừa Covid-19 chưa được EU thông qua. Đây là yêu cầu của Hungary, nước phụ thuộc rất lớn vào vaccine của Nga và Trung Quốc.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 20/5 kêu gọi châu Âu nên hạn chế du lịch vì dịch bệnh vẫn còn.

Giám đốc WHO tại khu vực châu Âu, Hans Kluge cảnh báo: “Đại dịch vẫn chưa kết thúc. Việc gia tăng đi lại và tương tác có thể dẫn đến việc lây nhiễm nhiều hơn… Trước các mối đe dọa liên tục và sự bất ổn mới, chúng ta cần thận trọng cân nhắc hoặc tránh du lịch quốc tế”.