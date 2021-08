Kelly Clarkson chu cấp chồng cũ 200.000 đô mỗi tháng

Ca sĩ Kelly Clarkson bị tòa yêu cầu trả cho chồng cũ- Brandon Blackstock gần 200.000 Mỹ kim mỗi tháng sau khi chia tay.

Ngày 27/7, nguồn tin của The Blast cho biết thẩm phán ở Los Angeles ra lệnh Clarkson phải trả cho chồng 150.000 Mỹ kim tiền chu cấp sau ly hôn và hơn 45.000 Mỹ kim phí nuôi con chung hàng tháng. Hai người có hai con River (bảy tuổi) và Remington (năm tuổi). Phán quyết có hiệu lực sau phiên xử hồi đầu tháng ٤ và kéo dài tới khi thẩm phán ra quyết định mới.

Kelly Clarkson hẹn hò ông bầu Brandon Blackstock từ năm 2012, kết hôn tháng 10/2013. Tháng 6/2020, ca sĩ gởi đơn ly dị với lý do có nhiều khác biệt không thể hòa giải. Blackstock sau đó yêu cầu vợ trả ٤٣٦.٠٠٠ Mỹ kim tiền trợ cấp hàng tháng nhưng cô không đồng ý.

Mối quan hệ giữa hai người xấu đi thời gian gần đây. Cuối năm ngoái, Clarkson nộp đơn tố cáo chồng lên Ủy ban Lao động tiểu bang California vì cho rằng bị anh lừa đảo. Blackstock cùng bố anh giữ vai trò quản lý của vợ từ năm 2007 đến năm 2020. Ca sĩ nói chồng tính phí cao một cách vô lý trong quãng thời gian hai bên làm việc. Cô yêu cầu công ty của gia đình Blackstock hoàn lại số tiền cô trả họ từ năm 2007, có thể lên tới hàng chục triệu Mỹ kim.

Kelly Clarkson, sinh năm 1982, nổi tiếng sau khi vô địch mùa đầu tiên cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc American Idol. Đĩa đơn đầu tay của cô – A Moment Like This – đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trở thành ca khúc thành công nhất năm 2002. Trong sự nghiệp, nữ ca sĩ bán được khoảng 25 triệu album cùng 45 triệu đĩa đơn toàn cầu, đoạt ba giải Grammy. Cô được nhiều tạp chí nhận xét là một trong những nữ ca sĩ thành công nhất mọi thời đại và là quán quân thành công nhất xuất thân từ American Idol