Hy vọng le lói khi làn sóng đại dịch covid-19 đang suy yếu dần

Bác sĩ Vũ Quốc Duy M.D.

New York: Những dữ kiện phổ biến trong hôm thứ ba ngày 14 tháng 9 đã giúp cho chúng ta những niềm hy vọng là làn sóng đại dịch covid biến thẻ delta sắp lên đến đỉnh và sẽ trên đà đi xuống.

Tuy nhiên các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo là chúng ta từ nay sẽ phải sống chung, nhưng .. không hòa bình với con vi rút corona trong những năm sắp tới đây.

Số người Mỹ nhiễm covid trong ngày thứ hai 13 tháng 9, và tính theo tỷ lệ trung bình trong 7 ngày là 172 ngàn người, nhưng mức gia tăng của con vi rút ở các tiểu bang Mỹ đã chậm lại, theo như những thống kê của tổ chức the COVID Act Now Tracker.

Hàng ngày vẫn có khoảng 1,800 người Mỹ chết vì covid và trên 100 ngàn người vẫn còn nằm trong các bệnh viện, đã nhắc nhở cho các giới chức y tế Hoa Kỳ là còn nhiều khó khăn trong tương lai, nếu con số người Mỹ được chủng ngừa không gia tăng.

Theo nữ bác sĩ Bhakti Hansoti, giáo sư môn y khoa khẩn cấp của trường đại học y khoa John Hopkins và là một chuyên gia về việc chữa trị khẩn cấp những bệnh nhân bị covid, thì bà ta thấy có những chiều hướng tương tự về sự lây nhiễm covid loại biến thể delta ở Ấn Độ, ở các quốc gia Âu Châu và bây giờ là ở Hoa Kỳ.

Những lây nhiễm của làn sóng đại dịch của loài covid biến thể đã giảm cường độ ở Ấn Độ và ở các quốc gia Âu Châu.

Nhiều bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm đã đồng ý là muốn chế ngự được con vi rút corona, nhất là loài biến thể delta thì phải có những nỗ lực chủng ngừa cho cư dân cũng như vẫn cần phải duy trì những biện pháp phòng ngừa như phải đeo khẩu trang ở những chỗ công cộng và ở trong nhà.

Tính cho đến nay mới có 63.1 phần trăm cư dân Mỹ trên 12 tuổi được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi thuốc, trong khi nhiều chuyên gia y tế cho là cần phải ít nhất có trên 75 phần trăm cư dân được chủng ngừa.

Hiện cũng có những nỗ lực để chuẩn bị chủng ngừa covid cho những trẻ em từ 5 tuổi lên đến 11 tuổi ở Hoa Kỳ.

( bài viết của bác sĩ Vũ Quốc Duy M.D. New York)