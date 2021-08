Hollywood có thể đóng cửa vì làn sóng Covid-19 mới

Hàng loạt dự án phim tại Hollywood phải ngừng sản xuất sau khi có người mắc Covid-19 chủng Delta trên phim trường.

Theo Variety, kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood có thể bị đóng cửa một lần nữa khi số ca Covid-19 liên tục gia tăng gần đây. Hàng loạt dự án lớn như Westworld 4, Bridgerton 2, House Of The Dragon (tiền truyện Game of Thrones) hay American Horror Story 10 phải dừng hoạt động sau khi thành viên ê-kíp dương tính với nCoV trong tháng 7.

Tuần trước, ban tổ chức Emmy thông báo hủy sự kiện dạ hội Governors Ball vào tháng 9 khi các ca Covid-19 tại Los Angeles tăng nhanh. Sự kiện này là bữa tiệc thảm đỏ của lễ trao giải truyền hình danh giá hàng năm. Các chuyên gia y tế cũng dự đoán nhiều sự kiện có khách mời tham dự tại Hollywood ra thông báo hoãn, hủy trong vài tuần tới.

Gần đây, các hãng phim tại Hollywood đã mở những điểm tiêm vaccine lưu động ngay trên phim trường cho nhân viên. Tuy nhiên, một số thành viên vẫn từ chối thực hiện. Cuối tuần qua, tài tử Sean Penn không chịu đến phim trường Gaslit khi biết nhiều người trong đoàn không tiêm vaccine. Anh cho biết chỉ quay lại làm việc khi toàn bộ ê-kíp hoàn thành việc tiêm chủng. Penn nói sẵn sàng chi tiền tài trợ thuốc cho mọi người qua quỹ từ thiện CORE do anh sáng lập. NBCUniversal – hãng phim sản xuất Gaslit – cho biết ủng hộ ý kiến của Penn và đã khuyến khích toàn bộ nhân viên đi tiêm. Nhiều nhân viên đồng ý với Sean Penn và nói trên Variety rằng họ lo lắng cho sức khỏe của mình khi làm việc cạnh những người chưa tiêm chủng.

Theo Deadline, Sean Penn là ngôi sao hạng A đầu tiên của Hollywood dùng biện pháp cứng rắn để ép các đồng nghiệp tiêm vaccine. Theo luật, các hãng phim như NBCUniversal không được quyền ép buộc nhân viên.

Chính quyền thành phố Los Angeles mới đây yêu cầu người dân tiếp tục đeo mask tại những môi trường kín, dù đã tiêm vaccine hay chưa. Thông báo được đưa ra chỉ khoảng một tháng sau khi tiểu bang California quyết định gỡ bỏ gần hết quy định hạn chế lây lan Covid-19.