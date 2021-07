Hoa Kỳ khuyến cáo doanh nghiệp về rủi ro kinh doanh ở Hong Kong

Chính phủ hôm 16/7 cảnh báo về những rủi ro khi kinh doanh ở Hong Kong sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới tại đây vào năm ngoái.

Theo Reuters, các Bộ Ngoại giao, Kinh tế và An ninh Nội địa khuyến cáo các doanh nghiệp hoạt động ở Hong Kong rằng họ bị quản trị bởi luật của địa phương, bao gồm luật an ninh quốc gia, mà theo luật này công dân nước ngoài có thể bị bắt giữ, như trường hợp một công dân Hoa Kỳ đã bị bắt giữ.

Khuyến cáo cũng cho biết các doanh nghiệp hiện đang phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến giám sát điện tử mà không hề có lệnh hay bị buộc phải giao nộp dữ liệu của công ty và khách hàng cho chính quyền.

Các cơ quan hữu trách nói thêm rằng các cá nhân và doanh nghiệp nên nhận thức được những hậu quả tiềm tàng của việc tương tác với các cá nhân hay thực thể bị trừng phạt, và cảnh báo rằng họ có thể phải đối mặt với sự trả đũa của Trung Quốc vì tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế.

Một năm trước cựu Tổng thống Trump ra lệnh chấm dứt quy chế đặc biệt dành cho Hong Kong theo luật Mỹ để trừng phạt Trung Quốc về “hành vi áp bức” đối với cựu thuộc địa của Anh.

Khuyến cáo nói các doanh nghiệp nên xem xét những rủi ro tiềm ẩn về uy tín, kinh tế và pháp lý của việc duy trì sự hiện diện hoặc nhân viên ở Hong Kong và nên thẩm định lại quyết định này.

Tuần trước, chính phủ Mỹ đã đưa thêm 14 công ty Trung Quốc và các thực thể khác vào danh sách đen kinh tế vì các cáo buộc vi phạm nhân quyền và giám sát công nghệ cao ở Tân Cương.

Hôm 15/7, các nguồn tin nói với Reuters rằng Washington đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 quan chức Trung Quốc trong một nỗ lực mới nhất nhằm buộc chính phủ ở Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về “sự xói mòn pháp quyền” ở cựu thuộc địa của Anh đã được trao lại cho Trung Quốc kiểm soát vào năm 1997.