Hầm chống tận thế lưu giữ kho nhạc của The Beatles trong 1.000 năm

Ban nhạc huyền thoại The Beatles và nhiều nghệ sĩ khác sẽ gửi kho bài hát của mình vào hầm chống tận thế nhằm bảo vệ chúng trong… 1.000 năm sắp tới.

Theo The Independent, dự án hầm chống tận thế dành cho âm nhạc do công ty Elire Management Group có trụ sở ở Na Uy khởi xướng, dự trù vận hành vào mùa xuân năm 2022. Công trình được xây dựng trên một hòn đảo ở Bắc Cực, giúp lưu trữ và bảo quản các bản thu âm kỹ thuật số trong vòng 1.000 năm tới. Ban nhạc The Beatles cùng một số nghệ sĩ ở Úc nằm trong danh sách những nghệ sĩ đầu tiên đồng ý gửi kho nhạc của mình vào đây.

Theo Elire Management Group, hầm chống tận thế có khả năng chống lại thảm họa tự nhiên lẫn nhân tạo, bao gồm cả “xung điện từ cực mạnh có thể gây ra từ một vụ nổ hạt nhân, làm hỏng vĩnh viễn thiết bị điện tử và tàn phá hồ sơ kỹ thuật số”. Công ty đang hợp tác với Hội đồng Âm nhạc Quốc tế (IMC), tìm ra những bản nhạc “quý giá và được yêu thích nhất” từ khắp thế giới và đưa vào hầm chống tận thế.

Tiết lộ về dự án, Chủ tịch Hội đồng Âm nhạc Quốc tế cho biết: “Đây là hành động bảo vệ tương lai cho âm nhạc bằng cách lưu trữ quá khứ”. Sắp tới, khán giả toàn cầu cũng có cơ hội đề cử bản thu âm nào nên được bảo vệ trong hầm chống tận thế, thông qua cuộc bình chọn do Elire Management Group tổ chức.

Đại diện dự án cho biết thêm, bản thu âm không thể có mặt tại hầm chống tận thế nếu chủ sở hữu bản quyền tác phẩm không cho phép điều đó. Trong tương lai, Elire Management Group cũng sẽ thu phí nếu nghệ sĩ có nhu cầu cất giữ “đứa con tinh thần” của mình theo phương thức đặc biệt này.

Hầm chống tận thế nhằm lưu trữ những ca khúc bất hủ, trong đó âm nhạc của The Beatles, không phải là ý tưởng mới. Trước đó, một vài công trình tương tự đã ra đời, điển hình như Cơ quan Lưu trữ Thế giới Bắc Cực (The Arctic World Archive) chứa đựng bản sao của nhiều hiện vật lịch sử quý giá, hay Ngân hàng Hạt giống Toàn cầu (Svalbard Global Seed Vault) giúp bảo vệ nguồn gen của thế giới.