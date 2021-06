Hai người mất tích do bão số 2- Koguma

Theo truyền thông Nhà nước Việt Nam ngày 14 tháng 6, hai người mất tích tại Thanh Hóa, nhiều nhà cửa bị hư hại do cơn bão số 2 (tên quốc tế Koguma) gây ra.

Bão số 2 và mưa lớn do hoàn lưu sau bão đã gây ra thiệt hại tại các tỉnh Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, làm 19.733 héc-ta lúa và 1.516 héc-ta hoa màu bị ngập, sụt lún mái kè mỏ Hải Thịnh 2 thuộc tuyến đê biển Hải Hậu, Nam Định. Một tàu cá và ba bè cá bị chìm tại Nghệ An. Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã cử hai tàu tìm kiếm, cứu nạn nhân mất tích tại khu vực cách đảo Hòn Mê hai hải lý.

Bão số 2 Koguma vào chiều ngày 13 tháng 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, diễn biến mưa bão, dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới tiếp tục có xu hướng lan truyền hướng đông về phía Ấn Độ Dương, trong một tuần tới có khả năng góp phần gia tăng mưa ở phía nam Việt Nam.

Dự báo thời tiết trong vòng một tháng tới của Trung tâm cho thấy khả năng còn một xoáy thuận nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết khu vực đất liền.