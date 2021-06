Hai người gốc Việt tỵ nạn được USCIS vinh danh

Hôm 27/5, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) vinh danh hai công dân Mỹ từng là người tị nạn Việt Nam, bà Sandy Đặng và ông Nguyễn Đình Thắng, vì những đóng góp tích cực cho xã hội và đất nước Hoa Kỳ.

Bà Sandy Đặng, đồng sáng lập và là Hiệu trưở

ng trường đạo tạo CoInonate Consulting, nguyên là Giám đốc điều hành của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), Chủ tịch của Tổ chức Thiện nguyện 11+, nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành Tổ chức Lãnh đạo, Trao quyền và Phát triển Mỹ Á (AALEAD) – một tổ chức hỗ trợ các gia đình nhập cư và tị nạn thông qua các dịch vụ giáo dục và xã hội.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là Chủ tịch và Giám đốc Điều hành Ủy ban Cứu người vượt biển (BPSOS), người có thời gian dài 40 năm tham gia vào các hoạt động cộng đồng, bảo vệ người tị nạn từ Việt Nam và các nước Đông Nam Á, vận động cho nhân quyền, và tự do tôn giáo cho Việt Nam.

Tại một buổi lễ đặc biệt được phát trực tiếp từ tổng hành vinh mới của USCIS ở Camp Springs, bang Maryland, ông Joel Myer, Chánh văn phòng Chính sách và Chiến lược thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), phát biểu:

“Hôm nay chúng ta sẽ vinh danh hai người Mỹ xuất sắc, những người đã chọn đất nước này là quê hương của họ.”

“Họ đã giúp cho nước Mỹ trở nên mạnh hơn và thịnh vượng hơn và đã tạo ra vô số tác động tích cực trong cộng đồng địa phương của họ.”

Bà Amanda Baran, Trưởng Phòng Chính sách và Chiến lược của USCIS, phát biểu:

“Bà Sandy Đặng đã vun đắp một đội ngũ chuyên gia để xây dựng thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Lúc lên 10 tuổi, bà cùng gia đình đã rời bỏ Hà Nội, Việt Nam, và trải qua nhiều tuần trên biển giữa Trung Quốc và Hong Kong, rồi sau đó sống 3 năm trong các trại tị nạn khác nhau.”

Bà Amanda Baran khen ngợi những thành tích của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng: “Trong hai thập kỷ qua, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã đưa ra nhiều sáng kiến quốc gia và quốc tế nhằm hỗ trợ pháp lý cho người tị nạn, những người xin tị nạn, giải cứu nạn nhân buôn bán lao động và tình dục ở 20 quốc gia, đồng thời cứu trợ thảm họa cho các nạn nhân của cơn bão Katrina và bão Harvey và nạn nhân của vụ tràn dầu BP.”

Tiến sĩ Thắng phát biểu: “Vào tháng 12/1978, tôi cùng với cha mẹ và hai người em vượt biển để thoát khỏi chế độ Cộng sản ở Việt Nam. Gia đình tôi tạm trú trong một trại tị nạn ở Malaysia trong 7 tháng. Ngày chúng tôi được thông báo về việc tái định cư, bố mẹ tôi hỏi tôi: “Con định làm gì khi đến Mỹ?” Tôi trả lời không chút do dự: “Chống bất công xã hội cho mọi người, bất kể chủng tộc và niềm tin của họ.”

Lễ vinh danh hôm 27/5 mang ý nghĩa đặc biệt vì tháng 5 là tháng di dản người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương, và cả 2 người được vinh danh cùng là người gốc Việt.