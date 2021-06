Gián điệp Trung quốc xâm nhập phòng thí nghiệm cao cấp ở Canada

Winnipeg, Manitoba: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 11 tháng 6, cơ quan cảnh sát Hoàng Gia RCMP đang mở cuộc điều tra về những lo âu là gián điệp Trung quốc đã lẻn vào làm việc và ăn cắp tài liệu tại phòng thí nghiệm cao cấp ở hạng 4, phòng thí nghiệm về vi rút duy nhất ở Canada ở thành phố Winnipeg.

Hai điệp viên đó là bác sĩ Xiangguo Qiu, một chuyên khoa về ngành vi rút và ông chồng là Keding Chen, một nhà sinh vật học.

Theo những tin tức công bố thì cả hai vợ chồng người Trung quốc này đều làm việc cho phòng thí nghiệm vi sinh quốc gia ( the National Microbiology Laboratory) ở thành phố Winnipeg. Một phòng thí nghiệm cấp độ 4 duy nhất của Canada.

Phòng thí nghiệm cấp độ 4 là nơi nghiên cứu các loại vi rút gây bệnh chết người và trên thú vật như loài vi rút gây bệnh Ebola.

Hai người này đã bị đuổi từ tháng 7 năm 2019, nhưng cho đến tháng giêng năm nay 2021 thì tìn tức này mới loan báo

Theo ông Christian Leuprecht, chuyên viên về an ninh và là giáo sư của trường đại học quân sự Hoàng Gia và trường Queen’s ở Kingston thì một trong những nguyên do mà các giới chức an ninh không loan báo ngay việc đuổi hai nhà khoa học người Trung quốc này là vì họ muốn điều tra thật kỹ lưỡng về những mất mát của Canada từ hai tay gián điệp này.

Theo tin của đài CBC thì cặp vợ chồng gián điệp này đã cung cấp những tin tức khoa học và những mẫu nghiệm vi rút giữa phòng thí nghiệm quốc gia Canada và phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Nữ bác sĩ Qiu là một bác sĩ tốt nghiệp ở thành phố Tianjin, Trung quốc, qua Canada du học năm 1996 và sau đó xin vào làm cho phòng thí nghiệm Winnipeg vào năm 2006.

Bác sĩ Qiu là một trong những thành viên của phòng thí nghiệm Winnipeg, đã thành công trong việc chế tạo ra cách chữa bệnh ebola gọi là ZMap.

Vào tháng 7 năm 2019, bác sĩ Qiu đã gửi một số những vi rút Ebola và Henipah đến phòng thí nghiệm Vũ Hán và sau đó nguyên toán khảo cứu của bà bác sĩ Qiu gồm bà, ông chồng Chen và một số những sinh viên du học từ Trung quốc đã bị buộc rời khỏi phòng thí nghiệm Winnipeg.

Các cơ quan an ninh đã tịch thu những máy điện toán có dữ kiện, những cuốn sổ ghi chú việc làm ở phòng thí nghiệm của bà bác sĩ Qiu.

Trong nhiều tháng qua, ủy ban đặc biệt của quốc hội Canada đã đòi hỏi phòng thí nghiệm Winnipeg trả lời về việc bác sĩ Qiu đã gửi những loại vi rút có thể gây chết người về Vũ Hán, lý do tại sao lại đuổi hai vợ chồng này?

Trong tuần trước, quốc hội Canada đã thông qua một kiến nghị buộc phòng thí nghiệm Winnipeg phải cho công bố những tài liệu về việc đuổi cặp vợ chồng người Trung quốc này, và ủy ban đặc biệt của quốc hội đã có trong tay những tập tài liệu này.

Giáo sư Leuprecht nói là chính quyền không buộc tội cặp vợ chồng gián điệp này, vì nếu buộc tội thì sẽ phải công bố những bí mật quốc gia và những liên quan của những nước đồng minh với Canada trong công cuộc nghiên cứu những loại vi rút giết người?

Theo giáo sư Leuprecht thì vụ gián điệp này là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho Canada, trong việc hợp tác với những khoa học gia Trung quốc, là những gián điệp tìm cách xâm nhập vào các lãnh vực kinh tế, quốc phòng, y tế.. của phương Tây.

Bác sĩ Qiu từng cho các sinh viên du học đến từ Trung quốc làm việc trong phòng thí nghiệm Winnipeg với bà.

Một trong những sinh viên Trung quốc này, theo báo Globe and Mail, là ông Feihu Yan, một khoa học gia của trường đại học quân sự Trung quốc.

Theo nhận định của giáo sư Leuprecht thì Trung quốc đang có một chương trình chế tạo vũ khí sinh học rất tích cực, rất hung hãn và cực kỳ nguy hiểm.

Theo bản tường trình của ủy ban đặc biệt quốc hội thì chính quyền Trung quốc cùng các băng đảng tội ác Á Châu đang hợp lực trong các việc buôn lậu ma túy, do thám các tin tức về vũ khí nguyên tử cũng như những hoạt động tội ác khác gây nguy hiểm cho nền an ninh Canada.