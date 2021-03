Giá gạo xuất cảng của Việt Nam cao hơn cả Thái Lan

Hôm 9/3, báo nhà nước Việt Nam dẫn thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đưa tin giá gạo xuất cảng của Việt Nam đang ổn định ở mức cao, có loại gạo giá cao hơn gạo của Thái Lan.

Theo VFA, hiện giá gạo xuất cảng 5% tấm của Việt Nam đạt 513-517 USD/tấn, với gạo 25% tấm là 488-492 USD/tấn.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái là 510-514 USD/tấn, gạo 25% tấm giá 496-500 USD/tấn. Mức giá vừa nêu được nói đã tăng 2USD/tấn so với tuần trước.

Giá các sản phẩm gạo cùng chủng loại của Ấn Độ, Pakistan, Myanmar cũng được nói thấp hơn nhiều so với giá gạo của Việt Nam.

Nguyên nhân giá gạo tăng cao được giải thích do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên nhu cầu gạo nội địa lẫn xuất cảng đều tăng trong hai năm qua. Do đó đã đẩy giá lúa gạo tăng bình quân 15% so với khi chưa có dịch và luôn duy trì ở mức cao do chính phủ các nước tăng dự trữ gạo.

Báo trong nước dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết Việt Nam đã xuất hơn 608.000 tấn gạo các loại, đạt kim ngạch 336 triệu USD chỉ trong 2 tháng đầu năm. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, xuất cảng gạo của Việt Nam giảm 34% về lượng nhưng lại tăng 22% giá trị giao dịch.