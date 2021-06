Georgia đóng cửa tất cả những trung tâm chích ngừa quy mô

Sau hơn 13 tuần lễ hoạt động, chính quyền tiểu bang Georgia đã quyết định đóng cửa tất cả những trung tâm chích ngừa to lớn về dịch bệnh COVID-19, theo như thông tin đưa ra từ văn phòng GEMA là cơ quan chính phủ đặc trách cứu trợ khẩn cấp và an ninh nội địa của Georgia.

Vào thời cao điểm hoành hành của cơn đại dịch và lượng thuốc chích ngừa mới được phân phát khắp nơi, chính quyền Georgia đã cho mở 4 địa điểm chích ngừa quy mô tại 4 thị xã Hapeville, Clarkesville, Albany và Macon để có thể gia tăng mạnh mẽ số cư dân được chích ngừa. Vài ngày sau đó, chính quyền mở thêm nhiều đại trung tâm chích ngừa khác tại các thị xã Emerson, Sandersville, Columbus, Savannah và Waycross.

Tất cả những trung tâm to lớn này đã cung cấp thuốc chích ngừa cho hơn 350,000 cư dân tại Georgia trong thời gian qua trong tổng số hơn 3.3 triệu người đã được xem là chích ngừa đầy đủ (2 mũi thuốc của Pfizer hay Moderna, hoặc 1 mũi của J&J).

Ở lúc cao điểm, trung tâm chích ngừa tại Hapeville đã có thể chích ngừa cho đến 3,500 người trong một ngày. Nhưng trong những ngày gần đây, số người đến chích ngừa giảm xuống khá nhiều, và nhân viên tại những trung tâm này đã phải đóng cửa nhiều làn xe vì số người đến không còn đông như lúc trước, và tại nhiều nơi khác, một số các chính quyền tiểu bang còn tung ra các chiến dịch tặng vé số trúng bạc triệu cho những người chịu đi chích ngừa.