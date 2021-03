Đường dây buôn bán và lưu hành tiền giả ở VN

Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Long An ngày 25/3 đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố băng nhóm trong đường dây chuyên làm tiền giả lưu hành ở nhiều tỉnh thành phía Nam, Việt Nam.

Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn thông báo của Công an tỉnh Long An cho biết, các đội tượng bị đề nghị truy tố gồm Huỳnh Châu Phú, Tô Văn Ni, Trần Hồng Hải, Nguyễn Trần Quốc Nhiên, Nguyễn Trà My về tội “Lưu hành tiền giả”.

Theo Cơ quan Điều tra, vào tháng 7/2020, Trần Hồng Hải đã dùng tiền mệnh giá 500 ngàn đồng để mua vé số nhưng bị phát giác và bỏ chạy. Cán bộ công an tỉnh Long An tình cờ đi ngang khu vực này khi sự việc xảy ra đã hỗ trợ người dân bắt giữ Hải đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận đã sử dụng tiền giả để mua vé số và hiện Hải vẫn còn giữ 65 tờ tiền giả khác cũng mệnh giá 500 nghìn đồng và một số lượng lớn tiền giả được cất giấu tại phòng trọ ở tỉnh Bình Dương.

Khi khám xét nơi ở của Hải, cơ quan chức năng thu giữ số lượng tiền giả tổng cộng lên tới hơn 76 triệu đồng với 153 tờ mệnh giá 500 nghìn đồng.

Hải khai với cơ quan điều tra rằng người cung cấp tiền giả là Tô Văn Ni (28 tuổi). Khi tiến hành khám xét nơi ở của Ni tại tỉnh Tiền Giang, lực lượng chức năng thu giữ hơn 4 triệu đồng tiền giả bao gồm 6 tờ mệnh giá 500 nghìn và 5 tờ mệnh giá 200 nghìn.

Ngoài ra, cơ quan điều tra tỉnh Long An còn triệu tập anh Đoàn Minh Lễ (26 tuổi) để điều tra và khai nhận đã bán cho một người tại tỉnh Thanh Hoá tổng cộng 75 triệu đồng tiền giả với đủ loại mệnh giá khác nhau.

Thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Long An hiện khoảng gần 500 triệu đồng tiền giả đã được bán ra thị trường nhưng chỉ mới thu hồi hơn 91 triệu đồng tiền giả này.