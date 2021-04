Đừng tưởng bở, lầm chết!

LTS: Từ ngày cơn đại dịch Covid-19 bùng lên, con số những vụ tấn công người gốc Á ở Hoa kỳ tăng vọt. Cả ở Canada cũng đã diễn ra những tội ác do hằn thù nhắm vào người gốc Á châu. Dĩ nhiên là có những sự xúi bẩy, kích động, nhưng một trong những lý do để người gốc Á, trong đó có cả người Việt, ở Bắc Mỹ bị nhắm vào để tấn công là họ quá nhẫn nhịn, thụ động.

Bài viết dưới đây của Jeff Le, đăng trên Polotico, một tạp chí chính trị quan trọng ở Mỹ, trình bày kinh nghiệm của một người Mỹ gốc Việt, trong đó, ông đưa ra lý do dẫn đến sự thua thiệt của mình, và của cộng đồng Mỹ gốc Á và các đảo Thái bình dương (AAPI). Ông cũng đưa ra giải pháp mà ông tìm được.

Bài viết khá dài, và nặng, tuy nhiên, TB tin rằng sẽ giúp ích được ít nhiều cho bạn đọc, và cộng đồng, trong thời điểm hiện tại.

Tựa đề do người dịch đặt, nguyên văn của tác giả là “I Thought I Knew How to Succeed as an Asian in U.S. Politics. Boy, Was I Wrong.”