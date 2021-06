Đức giám mục Joseph Nguyễn thay mặt địa phận Kamloops, xin lỗi về cái chết của 215 học sinh thổ dân

Kamloops, British Columbia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 11 tháng 6, đức giám mục Joseph Nguyễn của địa phận Kamloops đã lên tiếng xin lỗi, sau khi những xương cốt của 215 trẻ em thổ dân được tìm thấy, gần ngôi trường công giáo cũ Kamloops Indian Residential, là nơi trước đây dùng để dậy những trẻ em thổ dân trong khu vực tỉnh bang British Columbia.

Đức giám mục Joseph Nguyễn đã nói trên Youtube là” Ngay sau khi nghe báo cáo kinh hoàng và gây sốc về việc tìm thấy hài cốt của 215 trẻ em tại Trường Dân cư Ấn Độ Kamloops cũ, tôi đã thảo luận với tù trưởng Rosanne Casimir và tất cả cộng đồng thổ dân Kamloops First Nations bằng cách bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất, nỗi buồn sâu sắc và lời xin lỗi chân thành,

Thay mặt cho giáo phận Kamloops, một lần nữa tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả những người đã bị ảnh hưởng bởi báo cáo khủng khiếp này, và muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với các bạn vào thời điểm đau đớn này.”

Ngoài ra đức tổng giám mục J.Michael Miller của địa phận Vancouver, thay mặt cho giáo hội công giáo Canada, cũng gửi thư xin lỗi đến những thổ dân.

Trường học Kamloops dành cho trẻ em thổ dân đã được mở cửa từ năm 1890 cho đến năm 1978 thì đóng cửa.

Trong thời hạn từ năm 1890 cho đến 1969 là do giáo hội Công giáo Canada trách nhiệm, và từ năm 1969 cho đến 1978 là do chính quyền liên bang trách nhiệm.

Có những phản đối trong việc giáo hội Công giáo cũng như chính quyền Canada, đã buộc các trẻ em ở các bộ lạc thổ dân xa xôi, vào học chung tại những trường dành cho trẻ em thổ dân trong những năm trước.

Tuy mục tiêu của giáo hội Công giáo và chính quyền liên bang là muốn dạy dỗ các trẻ em nên người, thay vì sống không được học hành ở các bộ lạc.

Tuy nhiên có những người đã lợi dụng việc tập trung trẻ em thổ dân này để làm những điều bất chánh như xâm phạm tình dục những trẻ em thổ dân này.