Dự luật chống kỳ thị chủng tộc, the Covid-19 Hate Crimes Act, được thượng viện Hoa Kỳ thông qua.

Little Rock, Arkansas: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ sáu ngày 30 tháng 4, thì dự luật The Covid-19 Hate Crimes , dự luật chống kỳ thị chủng tộc nhắm vào những người Á Châu trong thời đại dịch, đã được thượng viện Hoa Kỳ thông qua.

Việc thông qua này đã giúp nhiều người Mỹ gốc Á Châu ở tiểu bang Arkansas cảm thấy yên tâm hơn khi sống ở Mỹ.

Trong số những người Mỹ gốc Á Châu cảm thấy an tâm là ông Liêm Nguyễn ở thành phố Little Rock, tiểu bang Arkansas.

Trong tháng 3 vừa qua, ông Liêm Nguyễn đã bị một đội trưởng cứu hỏa hành hung và mạ lỵ khi ông ta đang đứng chờ xe về nhà, trước cửa sòng bài Oaklawn.

Bị cáo tên là Benjamin Snodgrass, đội trưởng cứu hỏa ở thành phố Bentonville thú nhận là ông ta đã có những lời qua tiếng lại với một người ông nghĩ không phải là ” người Mỹ”.

Theo lời ông Liêm thì bị cáo Snodgrass đã nói với ông ta là ông và những người như ông, không nên ở Mỹ và bị cáo đe dọa là sẽ giết ông ta.

Ông Liêm cũng nói là bị cáo đã đánh ông và ông Liêm đã phải chống cự lại.

Bị cáo Snodgrass sau đó bị bắt giữ, phải từ chức đội trưởng cứu hỏa và sẽ phải ra tòa nhận bản án hành hung người trong những ngày sắp tới.

Ông Liêm nói là ông hy vọng đạo luật chống kỳ thị sẽ ngăn ngừa cho những người Á châu khác, những gì đã từng xảy ra cho ông ta.