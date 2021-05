Đi chủng ngừa covid ở Mỹ, sẽ nhận được phiếu cho bia miễn phí

Trenton, New Jersey: Để khuyến khích số cư dân trong tiểu bang đi chủng ngừa covid, trong hôm thứ hai ngày 3 tháng 5, ông Phil Murphy, thống đốc tiểu bang New Jersey tuyên bố là bất cứ một cư dân nào trong tiểu bang trên 21 tuổi, đi chủng ngừa covid trong tháng 5 này, sẽ nhận được phiếu cho bia miễn phí.

Trong chiến dịch vận động cư dân đi chủng ngừa có tên là “Shot and a Beer” ( Chủng ngừa thì sẽ có chai bia),ông thống đốc tiểu bang New Jersey đã nói trong cuộc họp báo hôm thứ hai là ông ta không ngại làm thử những chuyện mới lạ.

Những người trên 21 tuổi đi chủng ngừa trong tháng 5 ở tiểu bang New Jersey, sẽ được tặng một chai bia miễn phí.

Những người trên 21 tuổi có giấy tờ xác nhận là đã chủng ngừa ít nhất một mũi, sẽ đến lãnh bia tại 1 trong 13 cơ sở làm bia ở tiểu bang New Jersey, là những cơ sở làm bia tham dự chiến dịch vận động cho cư dân trong tiểu bang đi chủng ngừa covid.

Nhiều tiểu bang khác cũng có những quà tặng cho những người bằng lòng đi chủng ngừa.

Thống đốc Jim Justice của tiểu bang West Virginia đã công bố là sẽ cho những người trẻ tuổi trong tiểu bang đã chủng ngừa, mỗi người $100 tiền trái phiếu tiết kiệm ( savings bonds) của tiểu bang. Không thấy nói là trẻ cỡ nào thì mới nhận được $100 trái phiếu?

Tiểu bang Connecticut có chiến dịch kêu gọi đi chủng ngừa có tên là “Drink on Us”: những người đã chủng ngừa có thể đến một số nhà hàng chỉ định, được uống rượu miễn phí.