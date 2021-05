Đạo diễn Chloé Zhao và bạn trai trở thành cặp quyền lực mới ở Hollywood

Nữ đạo diễn gốc Hoa Chloé Zhao vừa giành tượng vàng Oscar 2021 và bạn trai – nhà quay phim Joshua James Richards được báo chí quốc tế khen ngợi là “cặp bài trùng” quyền lực mới ở kinh đô điện ảnh Holywood.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 93, nữ đạo diễn Chloé Zhao và phim “Nomadland” đã giành chiến thắng 3 hạng mục quan trọng là “Phim hay nhất”, “Đạo diễn xuất sắc” và “Nữ diễn viên chính xuất sắc”. Ít ai biết, đằng sau thành công của nữ đạo diễn có bóng dáng một người đàn ông đặc biệt. Đó là Joshua James Richards – nhà quay phim của Nomadland và cũng là bạn trai lâu năm của Chloé Zhao.

Chloé Zhao và James Richards quen biết nhau vào năm 2012, khi cả hai đều là sinh viên ngành điện ảnh tại Đại học New York. Lần đầu gặp mặt, Zhao đề nghị Richards kể về tuổi thơ lớn lên từ một thị trấn đánh cá nhỏ tại Cornwall (Anh) của anh. Sau thời gian tiếp xúc, Richards nhận thấy Zhao chính là người cộng sự lý tưởng mà anh tìm kiếm. Richards nhận xét về người bạn gái hơn anh 2 tuổi trên tờ Vanity Fair: “Chloé cảm nhận sâu sắc về con người cũng như câu chuyện xung quanh họ. Cô ấy biết cách khiến câu chuyện của bạn trở nên đặc biệt và quan trọng”.

Không chỉ gắn bó trong đời sống tình cảm, Chloé Zhao và James Richards còn hợp tác ăn ý trong công việc. Cặp bài trùng đã cùng thực hiện 3 phim: Songs My Brother Taught Me (2015), The Rider (2017) và Nomadland (2020). Tất cả đều do Chloé Zhao làm đạo diễn và James Richards phụ trách quay phim. Để tìm được tiếng nói chung trên phim trường, họ trao đổi ý tưởng với nhau như những cộng sự thân thiết. Richards nói với một đồng nghiệp của mình: “Tôi học được rất nhiều điều từ Chloé Zhao”.

Sự đồng điệu giữa Chloé Zhao và James Richards còn bắt nguồn từ suy tư mà họ dành cho miền Tây nước Mỹ, khởi đầu từ phim “The Rider”. Trong quá trình quay tác phẩm, hai người học cách nuôi dạy ngựa, kết thân với những “cao bồi”. Phim sau đó nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình. Đáng chú ý, ”The Rider” lọt vào mắt xanh của nữ diễn viên gạo cội Frances McDormand, khiến bà phải tìm gặp Chloé Zhao để bàn về kế hoạch thực hiện Nomadland.

Hiện tại, cả hai song hành trong dự án “The Eternals” thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel. Chloé Zhao đạo diễn tác phẩm, còn James Richards tiếp tục vai trò quay phim. Phim dự trù sẽ xuất xưởng vào ngày 5/11/2021, quy tụ dàn sao Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani…