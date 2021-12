Dân tố bị công an đánh đập dã man sau khi báo án

Một người mẹ đăng tải lên mạng xã hội đoạn video, trong đó bà tố cáo công an phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đánh đập con gái bà dã man sau khi trình báo tội phạm.

Nạn nhân là bà Trịnh Thị Xem, sinh năm 1982 – quê ở Cà Mau lên Đồng Nai để làm phụ hồ, bà được em trai của mình nhờ đi gọi cảnh sát vì phát giác kẻ trộm cắp tài sản vào sáng 26/11.

Theo bà này thì khi tới trụ sở công an phường để thông báo sự việc, bà tình nguyện chở một viên công an trên chiếc xe máy của mình tới hiện trường để bắt giữ kẻ trộm. Sau đó thì cả nghi phạm trộm cắp tài sản lẫn hai chị em bà Trịnh Thị Xem đều được đưa về trụ sở công an phường để làm việc.

Nhận thấy mình chỉ là người trình báo tội phạm chứ không liên quan đến sự việc nên bà Xem định dắt xe ra về, nhưng bị một viên công an, mà theo bà Xem là Trưởng công an phường yêu cầu ở lại.

“Tôi mới nói một câu là anh ơi anh cho em về đi tại vì em báo công an giùm thôi em đâu dính líu gì trong đây đâu, mà em đi làm hồ về, cho em về nấu cơm cho con em ăn, con em còn nhỏ. Ổng không cho về, ổng nói tôi là người báo công an thì tôi phải ở lại.” – Bà Xem kể lại.

Người được cho là Trưởng công an phường sau đó quay ra hỏi chuyện em trai của bà Xem là ông Trịnh Xuân Lộc, sự việc trở nên căng thẳng khi viên công an bắt đầu chửi bới, nạt nộ ông Lộc vì hút thuốc lá.

Thấy công an xúm lại quay phim em trai của mình, bà Xem cho biết bà cũng lấy điện thoại ra quay lại sự việc vì cứ nghĩ rằng như vậy là không sao, nhưng ngay khi thấy điện thoại của bà Xem thì ông trưởng công an phường liền giật lấy rồi quát tháo, chửi bới và đe doạ bà.

Bản thân là người mù chữ nên bà Xem nói với ông trưởng công an phường rằng vì bà không biết đọc nên không hiểu tấm biển cấm quay phim chụp hình, nhưng câu trả lời của bà chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Sau khi bị lôi vào trong phòng, người mẹ đơn thân này cho biết em trai của bà bị hai viên công an khống chế, còn bản thân bà thì bị bốn người đánh đập cùng lúc. Bà Xem còn cho biết ông Trưởng công an phường còn đòi lấy dùi cui để đánh bà nhưng vì bà cầu xin nên đã dừng lại. Sau trận đòn, hai nạn nhân tiếp tục bị nhốt trong chính căn phòng nơi họ bị đánh đến tận ba giờ chiều, sau đó công an ra lập biên bản rồi trả tự do.

Trước khi được thả về, viên công an tên Giang còn dặn ông Trịnh Văn Lộc không được đi thưa hay làm lớn chuyện, nếu không thì sẽ bị bắt và bỏ tù, và dọa là ông Lộc sẽ wbị đánh chết trong tù.