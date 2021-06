Đan Mạch bị “tố” giúp Mỹ do thám Thủ tướng Đức

Báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng ngày 31/5 dẫn nguồn tin truyền thông Đan Mạch và các nước châu Âu cho biết: Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã bí mật do thám các chính trị gia hàng đầu ở châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, từ năm 2012-2014 với sự trợ giúp của tình báo Đan Mạch.

Theo đó, NSA có thể truy cập tin nhắn văn bản SMS, các cuộc gọi điện thoại và lưu lượng truy cập Internet, trong đó có nội dung tìm kiếm, trò chuyện và các dịch vụ nhắn tin của quan chức các nước.

Nguồn tin mật cho biết, NSA đã tận dụng quan hệ đối tác với Cơ quan Tình báo quân sự và đối ngoại (FE) của Đan Mạch để thực hiện việc do thám này. Bộ Quốc phòng Đan Mạch hiện chưa có bất kỳ phản hồi nào về cáo buộc trên.

Trong khi đó theo DR, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Trine Bramsen, người lên nắm quyền vào tháng 6/2019, đã được thông báo vụ việc này vào tháng 8/2020. Trên truyền hình, bà nhấn mạnh rằng “việc nghe lén có hệ thống các đồng minh thân cận là không thể chấp nhận được”.

Đài DR đã tiết lộ thông tin trên sau cuộc điều tra phối hợp với đài truyền hình Thụy Điển SVT, đài NRK của Na Uy, đài NDR – WDR và Suddeutsche Zeitung của Đức và báo Le Monde của Pháp.

Thủ tướng Angela Merkel, cựu Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đối lập Peer Steinbruck nằm trong số những người mà NSA đã theo dõi, DR cho biết.

Thông tin về kế hoạch do thám này được nêu chi tiết trong báo cáo nội bộ tối mật của FE mang mật danh “Operation Dunhammer” (Chiến dịch Dunhammer) và được trình bày trước giới lãnh đạo cấp cao của FE hồi tháng 5/2015.

Theo đài DR, các thông tin đến từ 9 nguồn khác nhau, vốn có quyền truy cập vào các thông tin mật của FE. Những tiết lộ này đã được một số nguồn xác nhận độc lập.

“Thật lạ khi các dịch vụ tình báo thân thiện thực sự đã chặn và theo dõi các lãnh đạo hàng đầu của các quốc gia khác. Về mặt chính trị, tôi coi đó là một vụ bê bối”, chính trị gia Peer Steinbruck cho biết.

Phát biểu với đài truyền hình SVT của Thụy Điển, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Peter Hultqvist yêu cầu có “thông tin đầy đủ về vụ việc này”, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Frank Bakke-Jensen kêu gọi “hãy nghiêm túc xem xét các cáo buộc”.

Cả FE và giám đốc FE tại thời điểm đó Lars Findsen đều chưa có bình luận gì về những thông tin trên.

Nếu được xác nhận, các tài liệu cho thấy hoạt động do thám của Mỹ diễn ra trong và sau năm 2013, thời điểm nổ ra vụ cựu nhân viên kỹ thuật và là nhà thầu phụ của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden tiết lộ chính phủ Mỹ đang do thám chính công dân và các đồng minh của nước này.

Vào tháng 11/2020, đài DR cũng từng cho biết, Washington đã sử dụng hệ thống cáp internet của Đan Mạch để do thám các công ty công nghiệp quốc phòng của chính Đan Mạch và châu Âu từ năm 2012-2015.