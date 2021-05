Cuộc chiến giữa Do Thái và tổ chức Hamas ngày thêm khốc liệt

Gaza: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 16 tháng 5, các phi cơ của không lực Do Thái đã ném bom vào căn nhà của người thủ lãnh tổ chức Hamas ở dải Gaza, Yahya Sinwar. Tuy căn nhà bị hủy diệt nhưng người thủ lãnh này được báo trước nên vô sự.

Cũng trong thời gian 24 tiếng đồng hồ từ chiều thứ bảy cho đến chiều chúa nhật, tổ chức Hamas đã bắn thêm trên 100 hỏa tiễn về hướng Do Thái.

Như thế trong vòng mấy ngày qua, từ khi khởi đầu cuộc xung đột, tổ chức Hamas và những nhóm dân quân người Palestine đã bắn gần 3 ngàn hỏa tiễn đến Do Thái, với một số đã rớt ngay trên dải Gaza vì không đủ năng lực.

Theo tin của bộ y tế chính quyền Palestine thì trong ngày chúa nhật, các cuộc không kích của không lực Do Thái đã gây thiệt mạng cho ít nhất 33 thường dân gồm cả 8 trẻ em và có 50 người khác bị thương.

Tính đến nay từ khi khởi đầu cuộc xung đột, có 181 người Palestine bị chết gồm cả 52 trẻ em và có 1,225 người bị thương.

Trong khi đó tại Canada, có hàng chục những cuộc biểu tình của những người ủng hộ người Palestine từ thành phố Halifax cho đến thành phố Vancouver, để phản đối các cuộc tấn công của quân lực Do Thái.

Trong khi những người Canadians ủng hộ Do Thái lại biểu tình trên mạng và cũng có những cuộc biẻu tình trên đường phố nhưng với số người tham dự ít hơn, so với số người ủng hộ người Palestine.

Tại quảng trường Nathan Phillips ở thành phố Toronto có khoảng trên 3 ngàn người biểu tình trong ngày thứ bảy 15 tháng 5, để phản đối những cuộc tấn công của quân lực Do Thái vào dải Gaza.