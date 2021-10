Cư dân Montreal biểu tình đòi được khiêu vũ trở lại

Montreal: Trong chiều hôm thứ bảy ngày 23 tháng 10,khoảng 100 cư dân trong thành phố Montreal đã khiêu vũ ngay ngoài đường phố trong khu vực Mount Royal, để đòi chính quyền tỉnh bang Quebec cho mở cửa lại các sàn nhẩy ở các quán rượu và các vũ trường trong tỉnh bang.

Những người biểu tình đã mang theo những loa phóng thanh và dàn máy với người hoạt náo viên. Họ cho phát thanh nhạc và nhảy theo điệu nhạc.

Có nhiều người đã hóa trang , đeo tóc giả và họ cầm những biểu ngữ như là ” dance for the right to dance” ( nhảy đầm để đòi quyền được nhảy đầm)

Một trong những người biểu tình là anh Alex Stojda đã nói là họ sẵn sàng trở lại sàn nhẩy, họ là những có trách nhiệm và đã chủng ngừa hoàn toàn và họ chỉ muốn trở lại cuộc sống bình thường với một chút vui trong việc khiêu vũ.

Nhiều người biểu tình cũng nói là thật không công bằng khi chính quyền cho mở cửa lại những cầu trường thể thao với hàng chục ngàn người ngồi chen chúc nhau, trong khi lại cấm không cho mở lại những sàn nhảy.

Trong khi đó theo những nguồn tin thân cận thì bị6 y tế tỉnh bang Quebec đang chuẩn bị giảm bớt những ngăn cấm, nhưng vẫn chưa cho biết là bao giờ thì dân Quebecers mới có thể khiêu vũ trở lại?