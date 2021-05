Có thể đặt hẹn cho mũi tiêm thứ hai của AstraZeneca

Ontario sẽ cung cấp số lượng vắc-xin AstraZeneca COVID-19 còn lại của tỉnh bang cho những người đang chờ tiêm liều thứ hai.

Giám đốc Bộ Y tế, Tiến sĩ David Williams cho biết những ai đã nhận được liều AstraZeneca đầu tiên của họ trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 03 có thể đặt hẹn cho mũi tiêm thứ hai ngay trong tuần này.

Những người khác muốn đợi đến 12 tuần kể từ liều đầu tiên của họ sẽ được phép làm như vậy,

Ontario đã ngừng sử dụng AstraZeneca liều đầu tiên cách đây mười ngày.

Cho đến ngày 15 tháng 5, Bộ Y Tế Ontario cho biết họ đã có 14 trường hợp phát triển cục máu đông sau khi tiêm vắc-xin AstraZeneca, được gọi là Giảm tiểu cầu miễn dịch do vắc-xin (VITT). Tổng thể, vắc-xin AstraZeneca phát triển các phản ứng có hại nghiêm trọng so với tỷ lệ gấp ba đến bốn lần so với vắc-xin Moderna và Pfizer-BioNTech. Dữ liệu toàn cầu hiện cho thấy nguy cơ tử vong là khoảng 1 trên 600.000.

Tính đến ngày hôm qua, Ontario đã nhận được 1,1 triệu liều AstraZeneca và dự kiến ​​sẽ nhận thêm 254.000 liều trong tuần này thông qua chương trình chia sẻ vắc xin hợp tác COVAX toàn cầu.

Khoảng 55.000 liều được giao trước đó vẫn chưa được sử dụng và phải được sử dụng trước ngày 31 tháng 5.

Tiến sĩ Dirk Huyer, Trưởng phòng khám bệnh cho biết những người nhận được liều đầu tiên từ ngày 10-19 tháng 3 sẽ được tiêm khoảng 10 tuần sau thay vì 12 tuần để sử dụng hết những liều đó trước khi hết hạn.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng tất cả các thông tin hiện có cho thấy vẫn an toàn để tiêm liều thứ hai của vắc-xin AstraZeneca coronavirus từ 10 chứ không phải 12 hoặc 16 tuần.

“Chúng tôi nghĩ rằng sử dụng từ 10 đến 12 tuần là tốt,” Huyer nói. “Nhiều quốc gia như Vương quốc Anh đã giảm xuống còn tám tuần, vì vậy chúng tôi đang cố gắng kết hợp tận dụng thời gian và đạt được hiệu quả tối đa ở đó để thực hiện với các nhóm và các nhóm khác nhau mà chúng tôi có, chúng tôi vẫn muốn tiếp tục trong khoảng thời gian 12 tuần đó nếu chúng tôi có thể đảm bảo mọi người nhận được hiệu quả cao nhất từ ​​việc tiêm chủng. “

Việc sử dụng 254.000 liều bổ sung đến trong tuần này vẫn đang được xác định. Williams cho biết họ sẽ cần thêm 750.000 liều AstraZeneca nữa để bảo đãm những người nhận được mũi đầu tiên có được lần thứ hai.

Các quan chức cho biết họ vẫn đang xem xét liệu có nên trộn các liều AstraZeneca với các mũi tiêm Moderna hoặc Pfizer, vốn sử dụng công nghệ hoàn toàn khác được gọi là RNA và Hội đồng Cố vấn Quốc gia về Tiêm chủng vẫn đang nghiên cứu vấn đề này.

Một nghiên cứu tương đối nhỏ từ Tây Ban Nha được công bố vào đầu tuần này cho thấy việc pha trộn liều lượng là an toàn và hiệu quả.

Tỉnh bang sẽ không tiêm vắc-xin AstraZeneca cho bất kỳ ai khác nếu bắt đầu cho liều đầu tiên, ngoại trừ một số trường hợp rất hạn chế khi bác sĩ dị ứng xác nhận có khả năng phản ứng dị ứng từ cả hai loại vắc-xin mRNA đang được sử dụng ở Ontario.