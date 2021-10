Có những chuyện như thế ở trong nước

MỘT VỤ ÁN CỦA NHỮNG NGƯỜI GIÀU CÓ

Võ Thùy Linh (31 tuổi), Hồ Thanh Phương (35 tuổi) và nhiều thanh niên có thành tích không tốt khác bị công an điều tra TPHCM với sự phê chuẩn của Viện KSND TPHCM đã lập cáo trạng, chuyển hồ sơ lên TAND thành phố để toà án sẽ đưa ra xét xử. Việc “giết người” này xảy ra tại TP Thủ Đức.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Nguyễn Anh Trung (37 tuổi, chủ căn nhà ngoài mặt đường Sương Nguyệt Anh, quận 1 Sài Gòn, ký hợp đồng bán căn nhà này cho Võ Thùy Linh (ngụ tại Hóc Môn) với giá ١٠٠ tỷ đồng. Bên mua đã đưa trước ٣٥ tỷ đồng tiền cọc, có biên nhận bằng giấy tay và theo hợp đỏng, sẽ thanh toán hết khi bên bên bán làm xong giấy tờ và giao nhà.

Tuy nhiên, bên mua chờ mãi đến năm 2019 vẫn không thấy bên bán làm giấy để giao nhà, hỏi thì Nguyễn Anh Trung thẳng thừng nói rằng trước đây Thùy Linh kinh doanh chung với vợ mình tên Thủy, thua lỗ, còn nợ vợ mình 40 tỷ đồng, cho nên ông ta bày ra chuyện bán nhà để lấy lại 40 tỷ đồng đó mặc dầu chịu mất 5 tỷ đồng. Hai bên trở thành mâu thuẫn, chửi nhau dữ dội trên mạng xã hội. Theo Thùy Linh, cô không biết vợ Trung là ai mà cũng không nợ nần người nào số tiền như vậy. Thế nhưng tại sao bị giật tiền cọc tới 35 tỷ đồng như thế Thùy Linh lại không kiện cáo, điều này hơi khó hiểu. Ngoài ra, trong khi chửi bới, khích bác hau trên mạng xã hội, Nguyễn Anh Trung còn đăng cả hình ảnh và nói xấu, xúc phạm tới bà mẹ của Thùy Linh nữa mà Linh chỉ tức giận chứ không kiện cáo.

Giữa lúc hai bên đang căng thẳng như thế thì “anh hùng xa lộ” Mai Văn Quân (thường gọi Quân “Xa lộ”) xuất hiện. Quân (55 tuổi), chỉ quen biết Trung chứ không liên quan gì tới chuyện tranh chấp. Quân vô tình đến nhà Trung chơi. Trung kể cho “đại ca” nghe chuyện mâu thuẫn giữa mình và Thùy Linh rồi nó: “Con khốn nạn đó chửi bới em trên Zalo, Facebook, bắt em phải trả lại nó 35 tỷ đồng tiền mua nhà và gỡ hình ảnh mẹ con nó xuống. Nó oói nếu không nó sẽ cho em biết tay”. “Rồi sao, cậu muốn “xử” nó?”. “Dạ”. “Được, cậu cứ yên tâm, việc đó dễ thôi”.

Cuộc chiến xảy ra

Tối cùng ngày, Quân-“xa lộ” tham dự bữa nhậu với Trung và một số nhân viên trong công ty của Trung tại nhà hàng Saphia ở Thủ Đức. Một lúc sau, Thùy Linh, Hồ Thanh Phương (canh tay mặt của Linh) và nhóm đán em giang hồ cũng đến đây ăn nhậu. Khi Trung, Quân và mọi người ra về, trông thấy chiếc xe Mercedes mới tinh màu trắng của Linh đậu trước cửa nhà hàng, Trung chỉ tay bảo Quân: “Xe của con khốn nạn Thùy Linh đấy”. Quân hỏi mặt mũi nó thế nào rồi vào bên trong tìm kiếm nhưng nhà hàng đông quá, có lẽ nhóm Thùy Linh ở trên lầu nên không thấy. Anh ta ra, dùng thanh sắt dài khaỏng 60 cm lúc nào cũng mang theo làm võ khí, đập vỡ kính xe của Thùy Linh để «dằn mặt» chủ nhân rổi bảo người coi xe: “Bảo nó là ông Quân “xa lộ” đập đấy, nó muốn sống thì đừng lộn xộn cái vụ 35 tỷ đồng tiền đặt cọc mua nhà nữa”. Người coi xe biết gặp thứ dữ, sợ hãi cúi đầu vâng dạ sau đó cả bọn bỏ đi, nói sang quán karaoke Nice VIP cũng ở gần đấy vui hơn.

Trong khi ăn nhậu và hát karaoke tại quán Mice VIP, họ bấm điện thoại di động nhắn tin cho nhóm Thùy Linh: “Mai bọn tao đến kiếm tụi bày». Hai bên khích bác, thách thức, hẹn hẹn giờ “chiến đấu” với nhau. Ý nhóm Hồ Thanh Phương (cánh tay mặt của Thùy Linh) muốn kêu thêm người rồi đến quán karaoke Nice VIP giải quyết giải quyết ngay lập tức.

Cáo trạng xác định, khi sắp đến điểm hẹn, Thùy Linh nói với nhóm của mình: “Các em cứ làm cho ra lẽ, có gì chị lo hết. Bọn chúng đng ở Nice VIP 28 Khổng Tử”. Một người khác nói thêm vô: “Có chém chết người thì cũng không sao vì bọn mình đông, không biết ai chém”.

Quân”xa lộ” cầm cây gậy sắt dài 60 cm, một mình oai hùng đứng trước quán karaoke Nice VIP chờ nhóm “đối thủ” đến. Vừa trông thấy “đại ca giang hồ” nhưng nay đã lớn tuổi, cả bọn nhào vô chém liên tiếp. Quân “xa lộ” chống không nổi và cũng đã bi thương, chạy xuống tầng hầm để xe của quán nhưng bị bao vây tứ phía, lãnh thêm hàng chục nhát dao, gục xuống chết tại chỗ.

Sau khi gây án, cả nhóm tập hợp tại Ngã tư RMK (đây là tên từ trước ١٩٧٥ của nhả thầu Mỹ RMK, dân chúng gọi thói thói quen) và được Linh thuê xe đi Vũng Tàu, Phan Thiết trốn tránh. Linh cũng đưa cho Phương 60 triệu đồng chia cho anh em để làm lộ phí.

Riêng Linh thì không trốn vì cô có thẻ cư trú của Úc, dự định sẽ liên lạc với tòa Lãnh sự Úc để sang bên ấy. Nhưng khi việc này vỡ lở, cô ra tới sân bay Tân Sơn Nhất thì bị công an giữ lại.

Môt số can phạm ra đầu thú

Bị công an truy lùng ráo riết, biết không thể trốn tránh lâu dài dược, một số can phạm trong đó có “trưởng nhóm” Hồ Thanh Phương ra đầu thú, còn những người khác vẫn tiếp tục lẩn trốn và đang bị truy nã.

Tại cơ quan công an, các can phạm đều khai rằng trước khi giáp chiến với Quân “xa lộ”, chị Linh dặn: “Cứ xử nó, có gì thì chị lo hết”! Riêng Thùy Linh, cô không thừa nhận việc gọi điện thoại cho đàn em tới chém Quân «xa lộ» mà do cô là người có tiền nên các đàn em đón ý cô đã làm như vậy.

Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng để truy tố Võ Thùy Linh (31 tuổi), Hồ Thanh Phương (35 tuổi, cùng ngụ tại Sài Gòn) cùng 10 đồng phạm về tội giết người.

Bị hại trong vụ án là ông Mai Văn Quân (55 tuổi, biệt danh Quân “xa lộ”) là “đại ca” trong giới giang hồ khu giáp ranh giữa Sài Gòn – Bình Dương và Đồng Nai.

Về dân sự, mẹ của ông Quân”xa lộ” yêu cầu Linh và các đồng phạm bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần là 379 triệu đồng, đồng thời yêu cầu các can phạm phải cấp dưỡng cho 2 con của bị hại đến khi đủ 18 tuổi. Hiện nay, tòa chưa xét xử nên các bị cáo chưa chưa bồi thường. Còn về chuyện 35 tỷ đồng “đặt cọc” trong việc mua bán nhà giữa Võ Thùy Linh và Nguyễn Anh Trung, tòa sẽ xét xử trong một vụ án khác nếu có đơn thưa kiện của các đương sự.

HÌNH XÂM TRÊN GÁY CÔ HIỆU PHÓ GÂY THẮC MẮC CHO HỌC SINH

Những ngày vừa qua, người ta tranh luận nhiều về một hình xâm trên gáy một cô hiệu phó ở Hà Nội. Có người cho đó là chuyện thường tình, vì hình xâm nhỏ, nhẹ nhàng, ở vị trí kín đáo. Nhưng cũng không ít phụ huynh lo lắng, việc cô giáo xâm hình và tấm ảnh được lan truyền khắp nơi, liệu có gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh hay không? Liệu hình ảnh này có làm dấy lên trong suy nghĩ của bọn trẻ những thắc mắc, so sánh, hoài nghi?

Trên một diễn đàn về nuôi dạy con, chị Quyên, cũng là giáo viên một trường tiểu học tại Sài Gòn đưa ra ý kiến: “Một hình xâm chỉ là chuyện nhỏ, chuyện cá nhân của mỗi người. Nhưng khi nó có trên cơ thể giáo viên, lại là hiệu trưởng hay hiệu phó, có thể sẽ dẫn đến một số “cái khó” cho các thầy cô giáo khác và cả phụ huynh học sinh khi cần giải thích cho học sinh. Các em sẽ thắc mắc rằng, tại sao học sinh thì bị cấm, nhưng cô giáo lại được làm?. Và thực tế là con tôi ở nhà đã hỏi rồi, khi nhìn thấy cô giáo dạy vẽ của mình có một hình xâm cánh hoa trên cổ tay”.

Trong cuộc sống hàng ngày, những câu hỏi từ phía các con mà phụ huynh cần đối mặt không chỉ có chuyện xâm hình. Ở một thế giới phẳng, cùng với sự phát triển của công nghệ khiến con trẻ có thể tiếp nhận số thông tin đa dạng từ mạng xã hội. Thế nên, biết bao phụ huynh đã gặp khó khăn trước những câu hỏi của con: Ăn mặc hở hang có xấu không, sao có người lại mặc chụp ảnh đăng lên mạng? Sao nam diễn viên này lại bị gọi là “lăng nhăng”, nữ diễn viên nọ bị gọi là “người thứ 3”?…

Có một thực tế thường thấy, là không ít phụ huynh thường lảng tránh, hoặc trả lời qua loa các câu hỏi khó của con trẻ liên quan đến những vấn đề mà họ cho là “nhạy cảm” hoặc khó trả lời. Tuy nhiên, việc từ chối hay lảng tránh trả lời những thắc mắc khó giải đáp của trẻ con không phải là một phương pháp giáo dục tốt cho con. Nếu phụ huynh không đưa ra câu trả lời, rất có thể con trẻ tự lý giải hoặc tự đi tìm câu trả lời cho mình, và rất có thể sự giải đáp ấy lại lệch lạc.

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Minh Nga cho biết nhiều phụ huynh ở Việt Nam rất lo lắng và khó nghĩ khi lý giải nhiều vấn đề cho con. Ví dụ câu chuyện người lớn xâm hình, chuyện đồng tính luyến ái, những vấn đề về tình dục… Quả thật, không dễ để giải thích cho con hiểu và tôn trọng sự khác biệt của người khác, nhưng vẫn giữ cho con ranh giới đạo đức để con không coi nhiều vấn đề tiêu cực là hiển nhiên và học theo. Con trẻ cần hiểu rằng, giới tính, hình thể, sở thích chính đáng của người khác cần được tôn trọng, không nên bị xúc phạm.

“Nhưng trẻ cũng cần học được giới hạn của hành vi. Có những hành vi chỉ đến một độ tuổi nhất định mới có thể thực hiện. Ví như câu chuyện xâm hình, các hành vi tình dục. Với những câu chuyện chuyển giới, đồng giới, phụ huynh cũng cần nói chuyện với con về nguồn gốc của những vấn đề giới tính “khác biệt” này bằng sự tìm hiểu nghiêm túc về giới tính, không chê bai, chỉ trích quá khích. Kinh nghiệm cho thấy, những bậc phụ huynh có thái độ cởi mở, có thể trò chuyện với con các vấn đề trong cuộc sống, sẽ nuôi dạy được con trẻ có tầm nhìn, có suy nghĩ độc lập và có thái độ sống văn minh”.

VỤ BÉ GÁI 6 TUỔI TỬ VONG: NGƯỜI CHA BỊ BẮT GIỮ

Liên quan đến vụ học sinh lớp 1 trường Tiểu học Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tử vong, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ Lê T. C. (sinh năm 1978).

Chiều 17/9/2021, công tác pháp y tử thi đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an quận Đống Đa đã hoàn tất. Căn nhà nơi cháu bé cùng gia đình sinh sống cũng được niêm phong để phục vụ điều tra.

Theo báo cáo nhanh của UBND quận Bắc Từ Liêm, trong giờ học online tối ngày 16/9, thấy cháu L.H.A. (sinh năm 2015, lớp 1 trường Tiểu học Xuân Đỉnh) không vào máy để học, cô giáo đã liên lạc với gia đình thì được biết cháu đã tử vong.

Báo cáo nêu, trước đó, khoảng 11 giờ ngày 16/9, cha cháu bé có đánh con. Khoảng 16 giờ cùng ngày, mẹ cháu cho cháu ăn một bát cháo và uống thuốc. Sau đó, cháu A. nôn nhiều nên gia đình đưa cháu vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Bệnh viện xác định, cháu đã tử vong trước khi đưa vào cấp cứu, trên người có dấu hiệu bị đánh nên đã báo công an.

Bà Trần Thị Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, học sinh H.A đã nhận lớp và làm quen với cô giáo chủ nhiệm khoảng ١٠ ngày nay theo đúng lịch học của trường. Buổi học hôm qua là buổi học trực tuyến chính thức của học sinh lớp ١ sau khi khai giảng.

Theo thời khóa biểu, khoảng 7 giờ tối, học sinh lớp 1 sẽ học trực tuyến nhưng khi điểm danh cô giáo chủ nhiệm không thấy tên học sinh này nên gọi điện cho gia đình thì biết cháu đã qua đời.

MÓN QUÀ BẤT NGỜ CỦA CẶP VỢ CHỒNG 4 LẦN MẤT CON

6 giờ 30 sáng mỗi ngày, câu bé Joy thức giấc bằng cách ngồi nhổm dậy nhìn ngang dọc cho đến lúc bắt gặp ánh mắt và nụ cười của mẹ. Cu cậu rúc vào lòng bố mẹ chơi đùa một lúc mới xuống nhà với bà nội. Lúc này những người bạn đạp xe của ông nội cũng đang chờ Joy dậy để được nhìn ngắm, cười đùa với em một lúc. “Em như một bữa sáng ngon lành với mọi người vậy”, chị Vũ Thị Huyền Trang, ở Thuận Thành chia sẻ.

Kết hôn năm 2015 và khoảng một năm rưỡi sau chị Trang và anh Nguyễn Hữu Quyết đón tin vui. Song niềm vui ngắn chẳng tày gang khi nhận tin thai ngừng phát triển. Lúc đó họ chưa tìm hiểu về hiếm muộn nên khi có thai lần hai vẫn chỉ theo hướng dẫn thông thường của bác sĩ. Cái thai bị hư khi 8 tuần.

Hai lần mất con một cách lạ lùng khiến cặp vợ chồng đưa nhau đi khắp các bệnh viện Hà Nội để để tìm nguyên nhân, mà không tìm được lý do. Năm 2018, có bầu lần 3, Trang phải tiêm một mũi nội tiết mỗi ngày. Thuốc khan hiếm, cô lùng sục khắp các hội hiếm muộn, còn chồng hỏi khắp các hiệu thuốc ở Hà Nội để tìm mua, nhiều lúc bị hét giá gấp 5 lần bình thường.

Mọi cố gắng của họ chỉ nhận được kết quả là lần thứ ba không giữ được con.

Không tìm được nguyên nhân, họ quyết định làm thụ tinh ống nghiệm (IVF). Quá trình khám, kích trứng, chọc trứng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Ngày chuyển phôi, mọi chỉ số đều đẹp, các bác sĩ ai cũng khen. Đôi trẻ cũng hào hứng mong chờ ngày siêu âm, nhưng một lần nữa họ như rơi xuống vực thẳm vì lại không có tim thai.

“Tôi từng suýt chấp nhận số phận làm người đàn bà ‘điếc’. Thậm chí từng nghĩ đến việc ly hôn để giải thoát cho chồng. Nhưng trong sâu thẳm, tôi chưa bao giờ ngừng khao khát có một em bé”, Huyền Trang, công tác trong một công ty nước ngoài ở Bắc Ninh, chia sẻ.

Ám ảnh bốn lần phải bỏ thai ở tuần thứ ٨ như một quả núi đè lên cặp vợ chồng trẻ. Sau lần thứ tư, anh Quyết bảo vợ: ‹Thôi nhé, không cần con nữa. Anh chỉ cần vợ khỏe mạnh thôi».

Nguôi nỗi đau, Trang lại thủ thỉ với chồng sang năm 2020 sẽ trữ sẵn phôi tìm người mang thai hộ. Hai vợ chồng cùng nhất trí sẽ “cày cuốc” cật lực để kiếm tiền. Qua Tết dịch căng thẳng nên kế hoạch bị lùi. Đó là những ngày cô trăn trở vì dự trữ buồng trứng sau lần IVF đã xuống thấp, nghĩa là rất có thể không còn cơ hội làm mẹ. Cô giấu chồng đánh cược một lần nữa.

“Tôi nhận ra sự hiện diện của con sau gần ba tháng. Tâm trạng lúc đó vô cùng ngổn ngang”, cô nhớ lại. Lúc được vợ thông báo, anh Quyết nín lặng không thể nói lên lời. Ôm vợ vào lòng, anh lo nhiều hơn mừng.

Ngày đi siêu âm tim thai, hai vợ chồng nửa muốn nửa không. Anh Quyết không dám lên phòng siêu âm. Một mình Trang bước vào, tim đập loạn đến nỗi nằm trên giường vẫn thở dốc, không thể siêu âm đầu dò. Vị bác sĩ quen vờ hốt hoảng: “Ô, phôi đâu mất rồi”.

Nghe câu này, ngược lại Trang thấy yên tâm vì biết phôi thai không thể tự mất. Lòng cô nghĩ “bác sĩ đùa vậy có phải là tin vui không”, nhưng lại không dám nói gì, kể cả lúc nhìn thấy một đốm nhỏ phập phồng. “Mãi đến khi bác sĩ đo tim thai, nhìn thấy dòng đồ thị lên xuống kèm tiếng đập thình thịch từ máy siêu âm, mình mới dám thở, dám khóc. Lúc ấy, giống như tâm hồn bị giam cầm dưới 49 tầng địa ngục bỗng được soi sáng bởi ánh mặt trời”, cô hồi tưởng.

Bao nhiêu uất ức, dồn nén vỡ òa thành những tiếng nức nở, chân muốn nhấc khỏi giường mà không thể đứng lên, tay muốn nhắn tin báo cho người thân mà không thể bấm nổi. “Tôi khóc đến 15 phút không thể dừng”, Trang kể.

Qua được cột mốc đầu tiên nhưng phía trước vẫn còn muôn trùng cửa ải. Có tim thai cũng là lúc Trang phải uống và đặt thuốc nội tiết, tiêm chống đông máu. Ngày nào cũng một mũi tiêm vào bụng, một mũi vào bắp tay, ba bữa thuốc uống, 2 bữa thuốc đặt, chưa tính thuốc bổ. Đó cũng là lúc cơn nghén ập đến. Cô không ăn uống được gì ngoài cháo trắng, mì chay, nên có vài ngày đã giảm 4 kg. Thuốc nhiều trong khi không ăn uống được, gây ra hàng loạt tác dụng phụ như huyết áp thấp, đau dạ dày, men gan cao, táo bón… Tất cả diễn ra cùng lúc làm cô vật vờ, thiếu sức sống.

Thai lớn hơn đồng nghĩa tiêm thuốc vào bụng cũng khó hơn. Lần nào thai phụ này cũng phải loay hoay lúc lâu không biết bấu véo chỗ nào để cắm kim, chỉ sợ đâm phải con. Trước lúc chọc kim, bao giờ cô cũng thủ thỉ: “Mẹ xin lỗi em nha”.

Trần Thu Hường, một đồng nghiệp của Trang kể: “Nhìn nó bên ngoài hiền dịu vậy mà có con trở nên kiên cường lắm. Cứ buổi trưa là ra cổng công ty cho người ta lấy máu xét nghiệm. Nó phải ở lại ký túc, tự mình tiêm cho mình ngày hai lần”.

Mỗi tuần một lần phải siêu âm. Có lần bác sĩ bảo nhiều ối, hay não thất phải có nguy cơ bị giãn, toàn là nguy cơ gây lưu thai, nên cặp vợ chồng chưa bao giờ thôi thấp thỏm. Vì mải để ý con ngủ thức lúc nào mà Trang không thể yên giấc. Hễ lâu không thấy con đạp, cô lại sợ hãi. “Tôi chỉ có thể ngủ khi con ‘cho phép’ bằng cách đạp vào bụng mẹ để ra hiệu”, cô kể.

Sang tuần thứ 36, hai vợ chồng sang Hà Nội thuê trọ cạnh bệnh viện, sẵn sàng mọi tình huống cho ngày sinh. Hai tuần sau xuất hiện những cơn đau đầu, chóng mặt, bác sĩ liền chỉ định mổ gấp. Nằm trên bàn mổ, người mẹ lo cho bản thân một, lo cho em bé mười.

Giây phút con chào đời oe oe tiếng khóc, nghe bác sĩ nói: “Em bé xinh xắn lắm” thì Trang cũng tuôn trào những giọt nước mắt hạnh phúc. Đến khi con đã nằm vào lòng, cô vẫn không dám tin là sự thật. “Cảm giác như ôm cả thế giới. Con lóng lánh và thơm lừng”, người mẹ kể.

Đó cũng là ngày đáng nhớ với tất cả người thân và bạn bè của cặp vợ chồng. Thu Hường kể, cô và vài đồng nghiệp được thêm vào một nhóm «Chào đón em Joy ra đời» cùng với người thân của gia đình. «Từ lúc Trang nhập viện mổ sáng hôm đó, mình đi ra đi vào, không rời điện thoại. Đến ٧h tối gia đình gửi cho bức ảnh mẹ tròn, con vuông thì rơi điện thoại, sụp xuống òa khóc. Các đồng nghiệp xung quanh ai cũng rơm rớm», Thu Hường kể.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Trang cho biết bên cạnh cô ngoài chồng, còn có một “đội quân hùng hậu yêu thương”. Em gái luôn là người bạn thân nhất của chị, là người ngày hai lần phải qua thăm cháu, thức đêm bế cháu những lần phải đi viện. Hai người bạn thân nhất theo sát thai kỳ của cô như của họ. Cụ nội và bà nội lo cho hai mẹ con từng miếng ăn, giấc ngủ. Bố chồng luôn là người “xử lý” tất cả những ai tạo áp lực cho con dâu. Và cha mẹ Trang, luôn dang rộng vòng tay che chở khi con buồn, con vui.

“Đối với hai bên gia đình, 8 tháng qua có Joy là niềm vui lớn nhất. Chỉ cần nhìn thấy em, cả nhà đã cảm thấy cuộc đời đủ bừng sáng”, cặp vợ chồng hạnh phúc nói.

