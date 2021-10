Clint Eastwood thắng kiện 6,1 triệu đô

Tài tử gạo cội Clint Eastwood sẽ nhận bồi thường 6,1 triệu Mỹ kim từ công ty sản xuất sản phẩm liên quan đến cần sa vì dùng hình ảnh ông quảng cáo trái phép.

NY Times cho biết Eastwood và công ty quản lý Garrapata của ông thắng kiện một công ty ở Lithuania. Theo tài liệu của tòa án, đơn vị này đã làm giả một số bài viết trên mạng rằng ngôi sao phim Dirty Harry khuyên người hâm mộ sử dụng các mặt hàng của họ.

Thẩm phán R. Gary Klausner kết luận: “Ông Eastwood không có mối liên hệ nào với những sản phẩm CBD (cannabidiolm, một chất không độc chiết xuất từ cây cần sa) và chưa từng trả lời phỏng vấn như trong các bài viết trên mạng”. Công ty này từ chối trả lời các câu hỏi của NY Times sau tin thua kiện.

Năm 2020, Eastwood kiện ba công ty sản xuất cùng 10 đơn vị phân phối các sản phẩm CBD vì sử dụng hình ảnh ông để quảng cáo trái phép. Tòa án Mỹ đã liên hệ với các đơn vị này hồi tháng 3 nhưng không được phúc đáp.

Clint Eastwood sinh năm 1930, là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và nhà soạn nhạc phim nổi tiếng người Mỹ. Thời trẻ Eastwood nổi tiếng nhờ loạt phim cao bồi kiểu Ý (Spaghetti Western) bao gồm “A Fistful of Dollars” (1964), “For a Few Dollars More” (1965) và “The Good, the Bad and the Ugly” (1966).

Ông từng đoạt bốn giải Oscar, gồm hai giải “Đạo diễn xuất sắc” và hai giải “Phim xuất sắc”. Năm 1995, ông cũng giành được giải tưởng niệm The Irving G. Thalberg.