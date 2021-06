Chuyện các phụ nữ không sợ… “ủ tờ”

Nữ nhân viên ngân hàng xinh đẹp lừa 55 tỷ đồng của khách háng

Ngày 11/5/2021, công an điều tra tỉnh Gia Lai cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam Chu Nữ Diệu Huyền (36 tuổi, cư trú tại phường Phù Đổng, thành phố Pleiku), nguyên là nhân viên kế toán Ngân hàng Phát triển Việt Nam-chi nhánh Gia Lai, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của Cơ quan Điều tra, thời điểm là nhân viên kế toán của Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai, Huyền có mở riêng cửa hàng bán vé máy bay. Trong khoảng thời gian này, Huyền quen biết với chị N.T.N (33 tuổi, cư trú tại TP Pleiku). Huyền nói với chị N rằng mình có nhiều mối quan hệ đầu tư sinh lời với tiền lãi rất cao. Do tin tưởng Huyền, chị N đã nhiều lần chuyển tiền cho Huyền qua tài khoản ngân hàng.

Từ giữa năm 2019 đến giữa năm 2020, chị N đã chuyển cho Huyền tổng cộng hơn 55 tỷ đồng (tương đương với hơn 2 triệu đô la Mỹ vì cứ 23 tỷ = 1 triệu đô la theo giá hiện nay.- ĐD) . Tuy nhiên, Huyền không trả lại số tiền trên mà gian dối rằng đã trao số tiền này cho Lê Thị Thương (33 tuổi ,cư trú tại số 31/18 đường Ama Quang, phường Hoa Lư, TP Pleiku), nhân viên hợp đồng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai mượn lại để hưởng chênh lệch.

Tháng 6-2020, Thương đến công an phường Hoa Lư (TP Pleiku) trình báo về việc mình đang nợ của nhiều người với số tiền hơn 173 tỷ đồng. Cuối năm 2020, chị N đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Huyền đến Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai). Khi bị tố cáo, Huyền đã xin nghỉ việc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai có lẽ định bỏ trốn ra nước ngoài nhưng không thoát.

Theo khai báo của chị N với cơ quan công an, thời điểm đầu quen biết, Huyền khoe có người thân giữ chức vụ cao ở cơ quan nhà nước; đặc biệt, Huyền thường xuyên nhận đứng ra bảo đảm các món nợ đáo hạn (nợ đã tới kỳ hạn phãi trả cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng, nếu không sẽ bị ngân hàng tịch thu tài sản đã thế chấp khi vay – Huyền đứng ra bảo đảm như thế để sẽ ăn tiền lời của những người vay, vì vậy nên chị N mớ mắc lừa – “vỏ quýt dầy móng tay nhọn” chứ chị N cũng chẳng phải dại- ĐD).

Những người vay nợ ngân hàng sắp đáo hạn này là các cá nhân hay doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai. Trước đây, mỗi khi chị N gặp vướng mắc gì liên quan đến các giao dịch tại nhiều ngân hàng khác nhau, Huyền đệu liên hệ tháo gỡ một cách dễ dàng khiến chị N tin tưởng vào gia thế và các mối quan hệ rộng rãi của Huyền. Khi đã thân thiết, Huyền bắt đầu kể cho chị N nghe việc làm ra tiền dễ dàng bằng cách “trả nợ đạy” các khoản nợ sắp đáo hạn của các cá nhân và doanh nghịệp để ăn tiền hồi đáp, đồng thời Huyền rủ chị N tham gia.

Ghi chú: Hiện nay ở VN có những đại công ty chuyên môn mua những món “nợ khó đòi” của các ngân hàng để ăn tiền đầu. Ví dụ ngân hàng A cho doanh nghiệp B vay 1000 tỷ đồng với việc thế chấp toàn bộ tài sản của doanh nghệp B. Đến khi đáo hạn phải trả nợ, doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ, không trả nổi, món nợ 1000 tỷ đó gọi là “nợ khó đòi”. Ngân hàng đang cần tiền, đại công ty C bèn thương lượng, bỏ tiền ra “mua” món nợ 1000 tỷ đồng doanh nghiệp đã vay của ngân hàng đó nhưng chỉ phải trả cho ngân hàng 700 tỷ đồng chẳng hạn rồi sẽ đòi lại của doanh nghiệp sau, hoặc sẽ bán các tài sản đã thế chấp cho ngân hàng của doanh nghiệp, như vậy họ sẽ lời rất lớn cả vể khi mua “nợ khó đòi” đã được trừ 30% (có khi nhiều hơn) của ngân hàng lẫn khi bán các tài sản đã thế chấp của doanh nghiệp. Cách làm của Diệu Huyền cũng giống như vậy nhưng cô phải trả đủ cho ngân hàng đồng thời ăn “tiền đầu” của doanh nghiệp chứ không phải của ngân hàng. Việc “trả nợ đạy” này không có gì trái pháp luật nhưng cái trái của Huyền là chiếm đoạt luôn số vốn hơn 55 tỷ đồng của chị N, không trả lại cho chị.

Chị N cho biết, mới đầu chị chỉ đóng góp với Huyền dưới hình thức cho Huyền vay 2 -3 trăm triệu đồng còn việc Huyền làm ăn thế nào thì chị không biết. Mỗi lần như vậy, Huyền đều trả cả gốc lẫn lãi cho chị rất sòng phẳng, tốt đẹp. Đến khoảng cuối năm 2019, Huyền nói với chị N rằng có nhiều doanh nghiệp đáo hạn ngân hàng cần tiền trả nợ với những khoản nợ rất lớn, nên chị N nhiều lần chuyển cho Huyền số tiền tổng cộng là hơn 55 tỷ đồng (tức khoảng hơn 2 triệu đô la Mỹ đã nói bên trên). . Mỗi lần chuyển tiền qua tài khoản của Huyền, do tin tưởng nên chị chỉ giũ biên lai chuyển tiền của ngân hàng mà không đòi hỏi Huyển viết giấy nợ.

Khi có thông tin Lê Thị Thương đến cơ quan công an trình báo mình bị vỡ nợ, Huyền nói với chị N là đã mang toàn bộ số tiền đó đưa cho Thương và cho rằng mình cũng là nạn nhân đồng thời đổ hết mọi tội lỗi cho Thương.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, công an xác định không có căn cứ cụ thể là Huyền mang số tiền vay của chị N đưa cho Thương mà có dấu hiệu là chính Huyền chiếm đoạt hơn 55 tỷ đồng đó, bởi vì Lê Thị Thương – một nhân viên hợp đồng nghèo – không có giấy tờ gì chứng minh được rằng minh đang mắc nợ tới 173 tỷ đồng không thể trả nổi, đó chĩ là kế hoạch do Huyền đưa ra để mong nuốt trôi hơn 55 tỷ đồng của chị N mà thôi.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã thu thập các bản sao giao dịch ngân hàng giữa chị N và Huyền. Trong thời điểm này, công an điều tra cũng phát hiện Huyền có những giao dịch như mua nhà, mua ô-tô thứ “xịn”, v.v…

Bắt nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi, cư trú tại phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ tháng 9-2019 đến tháng 10-2019, với danh nghĩa là “giám đốc Quan hệ với Khách hàng” của Ngân hàng Phương Đông (chi nhánh quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Khánh đã huy động vốn của nhiều người để đầu tư làm ăn.

Khi nhận tiền, nữ giám đốc này viết giấy vay mượn và cam kết trong thời gian 7 – 15 ngày sẽ hoàn trả. Đồng thời, Khánh thỏa thuận miệng sẽ trả lãi suất từ 0.3% đến 0.55%/ngày (tức từ 9% đến 16,5% /tháng, đây là lãi suất rất cao để thu hút khách hàng và chắc chắn là lừa đảo vì theo nguyên tắc kinh doanh, không ai buôn bán cái gì mà có thể vay nợ với lãi suất tới 10% /tháng tức 120%/năm ngoại trừ lừa đảo .- ĐD). Tiền lãi được trả theo chu kỳ 10 ngày/lần. Với thủ đoạn trên, “bà giám đốc” Lê Thị Kim Khánh đã chiếm đoạt được số tiền gần 15 tỷ đồng của nhiều người chỉ trong thời gian 1 tháng.

Số tiền huy động được, Khánh khai đã chuyển cho một đối tượng ở nước ngoài để đầu tư mua bất động sản tại Hồng Kông. Mỗi tháng, Khánh sẽ nhận tiền lãi từ người này để trả cho các chủ nợ. Tuy nhiên, từ ngày 06/10/2019, đối tượng ở nước ngoài ngưng không chuyển tiền, Khánh mất khả năng chi trả tiền cho khách hàng.

Qua điều tra, cơ quan công an Đà Nẵng đã thu thập nhiều chứng cứ, tài liệu, cho thấy Lê Thị Kim Khánh đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của nhiều người. Đồng thời, Khánh cũng không chứng minh được việc đầu tư kinh doanh của mình ở bên Hồng Kông, tất cả chỉ là nói dối với ý định chạy tội.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, những người bị hại trong vụ án trên cần liên hệ ngay với cơ quan công an qua số điện thoại 0905.459.956 (gặp đại úy Huỳnh Trần Đức) để cung cấp thông tin, củng cố vụ án.

Chuyện dìm chồng chết ngạt trong chậu nước

Ngày 9/2/2021, công an huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang (cách Hà Nội khoảng 150 km, bằng từ Sài Gòn xuống tới Cần Thơ), nhận được tin báo từ Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng về trường hợp tử vong bất thường của ông Dương Xuân Mẫn (49 tuổi, ở thôn Thành Long, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng). Qua khám nghiệm, công an phát hiện một số vết thương trên thi thể ông Mẫn nên nghi nạn nhân chết do có tác động của ngoại lực.

Nhận định tính nghiêm trọng của vụ án, thượng tá Nguyễn Quốc Toản – giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang – đã chỉ đạo cho công an huyện Yên Dũng phải tập trung điều tra hết sức thận trọng.

Theo công an, người nhà ông Mẫn cho biết, nạn nhân do uống rượu say nên bị trượt chân, ngã đập đầu và cằm xuống nền gạch, dẫn đến mất nhiều máu rồi tử vong. Tuy nhiên, kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), nạn nhân được xác định chết do ngạt nước.

Sau thời gian điều tra, khoanh vùng, công an tập trung nghi vấn vào bà Nguyễn Thị Nga (41 tuổi, ở thôn Thành Long, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng) – vợ của ông Mẫn. Công an sở tại cho biết, một trong những căn cứ xác định vợ nạn nhân là hung thủ bởi vì sau khi chồng chết, bà Nga có biểu hiệu tâm lý rất hoang mang, lo sợ.

Theo báo Công An ngày 3/3/2021, cơ quan công an đã vận động được nghi phạm Nguyễn Thị Nga ra đầu thú.

Ngày 10/4, công an điều tra huyện Yên Dũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga về hành vi giết người và đã được Viện KSND huyện Yên Dũng phê chuẩn.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Nga khai nhận: Khoảng 15 giờ đến 16 giờ ngày 9/2 (tức 28 Tết Tân Sửu), trong khi Nga và con gái (4 tuổi) đang ngồi xem tivi ở phòng khách của gia đình thì ông Dương Xuân Mẫn đi về nhà trong tình trạng say rượu, bị ngã sấp mặt xuống bậc cửa của gia đình. Bà Nga thấy quần áo ông Mẫn đang mặc trên người bị ướt (có lẽ do bia hay rượu đổ phải) và bẩn, bà bèn nâng chồng lên, định đỡ ông dậy thì bất ngờ bị ông Mẫn chửi ầm ỹ líu cả lưỡi và dưa hai tay định bóp cổ vợ, nhưng bà gạt tay ông ra được.

Do cơn tức giận nên bà Nga đi lấy một đoạn dây dài khoảng gần 1 mét, trói hai tay chồng lại cho khỏi đánh mình, sau đó lấy quần áo khô thay cho chồng. Khoảng 20 phút sau, bà Nga bưng một chậu nước trong đó có chiếc khăn mặt, đem đến chỗ ông Mẫn bị trói hai tay đang nằm trên nền nhà, định lau mặt cho chồng. Nghĩ rằng ông Mẫn sẽ không đánh kình nữa, nên bà Nga cởi trói cho ông. Không ngờ hai tay vừa được cởi ra, ông Mẫn bèn nắm tóc bà, kéo xuống để đánh tiếp và chửi với giọng lè nhè ngọng dính của người say rượu. Bà Nga nghiêng đầu tránh bị chồng đánh rồi dùng băng keo dán chặt miệng ông lại lật ông nằm sấp xuống, nắm đẩu ông dìm vào chậu nước. Ông Mẫn giãy dụa, hai tay quơ quáo nhưng do nằm sấp, hơn nữa lại bị bà giữ chặt nên ông không làm gì được.

Chừng một phút sau, thấy “trừng trị” gã chồng luôn luôn say xỉn như thế đã đủ và thấy ông nhắm nghiền hai mắt, chỉ thở ùng ục bằng hai lỗ mũi, bị sặc nước ho ằng ặc như người sắp chết nên bà kéo đầu ông ra, tháo băng kéo đã dán trên miệng ông, lau mặt mũi, đầu tóc cho ông rồi đỡ ông dìu vào bên trong, đặt nằm giường, đắp chăn cho ông rổi đưa con sang nhà hàng xóm chơi.

Đến khoảng 10 giờ tối cùng ngày, bà Nga trở về lay gọi chồng nhưng không thấy ông trả lời. Mở chăn ra sờ vào chân tay ông thì thấy lạnh ngắt, sờ mũi cũng không thấy thở, bà Nga kinh hoảng hô hoán gọi mọi người đưa ông Mẫn đến Trung tâm Y tế cứu cấp thì người ta thấy ông đã chết.

Hiện Cơ quan công an điều tra huyện Yên Dũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để chuyển vụ án lên Viện KSND huyện rồi Viện KSND sẽ chuyển lên cơ quan chức năng của tòa án tỉnh.

Một người chết, người sẽ bị tù, một đứa trẻ mới 4 tuổi sẽ bơ vơ. Lỗi này tại ai? Có lẽ tại … rượu, nhưng làm sao bỏ tù được rượu?

Cô giáo hỗn chiến với phụ huynh ngay trên bục giảng

Sự việc xảy ra vào sáng 14/11/2020, khi cô Phạm Thị Nga (45 tuổi, chủ nhiệm lớp 2A) đang dạy ở lớp thì chị Trần Thị Bích Hằng (31 tuổi, cư trú tại xóm Hòa Hợp, xã Thạch Kênh) xông vào lớp chửi mắng và đánh cô Nga rồi cả hai xô xát, ẩu đã ngay trên bục giảng, khiến cả hai đều mặt mày bầm tím, riêng cô Nga thì còn phải nhập viện để điều trị thương tích.

Ông Trương Viết Luận – trưởng công an xã Thạch Kênh cho biết, nguyên nhân sự việc trên xuất phát từ mâu thuẫn vặt trong cuộc sống. Chị Bích Hằng và cô Nga vốn là hàng xóm của nhau nhưng từ lâu hai người đã bất đồng với nhau về chuyện xả thải rác cũng như chất bẩn gây mất vệ sinh.

Theo chị Bích Hằng, nước thải sinh hoạt của gia đình cô Nga không được xử lý cẩn thận mà lại chảy tràn ra lối đi của xóm và cổng nhà chị Bích Hằng rất bẩn thỉu vá mất vệ sinh,. Nhiều lần chị Hằng đã nhắc nhở nhỏ nhẹ nhưng cô giáo Nga không chịu nghe theo mà còn tỏ thái độ khinh thường, chửi bới chị Hằng thậm tệ.

Gần đây nhất, vào chiều 13/11/2020, khi chị Hằng bế đứa con 2 tuổi của mình ra quán cà phê trước nhà cô Nga để mua sữa thì cô Nga gặp và chửi chị Hằng là “đồ ăn cắp”.

Sau đó, chị Hằng bế con về thì gặp chồng cô Nga nên chị Hằng phản ánh lại việc cô Nga chửi mình. Thấy vậy, cô Nga chạy ra nói với chồng: “Không thấy quân ăn cắp vào nhà à”, sau đó cô Nga dùng xẻng đánh vào tay và bụng chị Hằng nhưng rất may chiếc xẻng không trúng phải cháu bé.

Chị Hằng cho biết: “Hôm đó tui định lên gặp Ban Giám hiệu nhà trường để phản ảnh về chuyện của cô Nga, nhưng khi vừa đi ngang qua lớp học thì thấy cô Nga đang ở trong đó nên yo7i nổi nóng, xông vào chửi bới thì bất ngờ bị cô Nga dùng thước đánh tui trước nên tui đánh lại”.

Bà Nguyễn Thị Yến – hiệu trưởng Trường tiểu học Thạch Kênh xác nhận có việc cô Nga và chị Bích Hằng xảy ra xô xát với nhau trên bục giảng sáng ngày 14/11/2020.

Bà Yến tỏ ra hết sức bất bình trước việc một người dân tự ý xông vào trường gây gổ, chửi bới giáo viên nhưng bà cũng không đồng tình với việc hành xử thiếu khéo léo,của cô Nga.

Một số hàng xóm của cô Nga phản ảnh rằng cô Nga tuy là giáo viên nhưng lại ăn nói cục cẳn, đanh đá và hay gây sự với hàng xóm láng giềng, ai cũng phải nhịn, tránh xa mặt cô.

Ông Lê Đình Phú – trưởng thôn Hòa Hợp cho hay: “Đã nhiều lần chúng tôi nhắc nhở với cô Nga nên giữ đoàn kết làng xóm, cô Nga là giáo viên phải làm gương cho mọi người nhưng cô ấy cứ chứng nào tật nấy, không coi ai ra gì”.

Sau sự việc xảy ra, các cháu học sinh trong lớp học bị một phen khiếp sợ, về nhà kể lại với cha, mẹ khiến các bậc phụ huynh không khỏi phiền lòng.

Rất nhiều phụ huynh có con em đang học ở ngôi trường này chia sẻ, cho dù có chuyện gì đi nữa thì cô Nga nên cư xử khéo léo, không để xảy ra xô xát trước mạt trẻ nhỏ như vậy, sẽ để lại ấn tượng không tốt cho học trò.

Trưởng phòng GD huyện Thạch Hà, ông Trần Quang Cảnh cho biết, sự việc này hiệu trưởng nhà trường cũng đã có báo cáo cho Phòng GD vào ngày 25/11.

Đến sáng ngày 26/11, Phòng đã cử cán bộ về trường và gặp chính quyền địa phương nắm thông tin.

“Đó là một sự việc nghiêm trọng, rất đáng tiếc là do nhà trường không phát hiện nên không ngăn chặn kịp thời, sau khi sự việc xảy ra (ngày 14/11) lãi còn báo cáo lên Phòng rất muộn (ngày 25/11) bằng điện thoại”, ông Trần Quang Cảnh trưởng phòng GD thẳng thắn phê bình nhà trường như vậy.

Ông Trần Trung Dũng giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết, hiện Sở đã nhận được báo cáo của trưởng phòng GD huyện Thạch Hà vào sáng 27/11.

Ngay sau đó, Sở đã giao cho Phòng GD huyện phối hợp với Công an huyện, các cơ quan chức năng cùng với nhà trường làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm.

“Rõ ràng sự việc xô xát giữa cô giáo với người dân ngay trên bục giảng sẽ tác động đến học sinh. Những việc làm tiêu cực, thiếu lành mạnh của người lớn, chắc chắn dù ít hay nhiều cũng gây ảnh hưởng không tốt đến nhân cách học sinh”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cũng cho biết thêm, sẽ cho xác minh làm rõ sự việc rồi sẽ xử lý không chỉ với cô Nga mà còn xem xét cụ thể trách nhiệm của nhà trường đã để cho người ngoài vào gây gổ trong giờ học. Kẻ gây gổ cũng sẽ bị công an huyện điều tra, lập hồ sơ khởi tố ra tòa.