Chính quyền Marietta đang trừng phạt gắt gao những tài xế chạy xe quá nhanh

Theo lời của ông Steve Tumlin là Thị trưởng của Marietta, thị xã ngoại ô cách Atlanta 20 dặm về phía tây bắc, những lời than phiền nhiều nhất của cư dân là sự lo ngại của họ trước việc có quá nhiều các tài xế lái xe quá nhanh với tốc độ vượt quá mức quy định, và phóng xe chạy xuyên qua nhiều khu phố, trong khi cảnh sát lại không có đủ nhân sự khắp nơi để đối phó.

Do đó, các viên chức chính quyền đang tìm nhiều cách để ngăn cản tệ nạn này, trong đó có việc lắp đặt các hệ thống máy thu hình gắn tại các địa điểm chung quanh trường học. Những máy thu hình này sẽ hoạt động giống như các máy thu hình để bắt các tài xế vượt đèn đỏ. Bất cứ tài xế nào lái xe với tốc độ nhanh hơn mức cho phép 11 dặm/giờ sẽ nhận lãnh giấy phạt $75 Mỹ kim cho lần đầu tiên, và $125 Mỹ kim cho những lần vi phạm sau đó.

Tuy nhiên họ sẽ không bị cảnh sát chặn xe lại, mà giấy phạt sẽ được gửi về nhà qua đường bưu điện, và họ có thể gửi tiền phạt về cho văn phòng tòa án của thành phố. Một bản báo cáo của đài truyền hình địa phương vào tháng trước cho thấy là thị xã Snellville, ở vùng ngoại ô cách Atlanta 33 dặm về phía đông bắc, sau khi cho gắn các máy thu hình tại các trường học đã ghi nhận được sự vi phạm rõ ràng xuyên qua hơn 30,000 giấy phạt được gửi ra trong 3 tháng đầu.

Dĩ nhiên cũng có nhiều người than phiền và chỉ trích rằng hệ thống các máy thu hình được sử dụng như là những công cụ để giúp cho các thị xã kiếm thêm tiền. Thị trưởng Tumlin nói rằng số tiền thu được sẽ được dùng để trả cho chi phí của hệ thống các máy thu hình, và số tiền còn dư sẽ được bổ sung vào ngân sách của thị xã. Tuy nhiên, một mục đích khác của hệ thống này là nhằm khuyến khích mọi người dân nên giảm bớt tốc độ khi lái xe để duy trì tình trạng an toàn trên đường phố.